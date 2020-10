Alphacool dévoile Eisblock Aurora Acetal GPX-N RTX 3080 et RTX 3090.



Alphacool présente le refroidisseur Eisblock Aurora Acetal GPX-N pour la conception de référence des cartes graphiques NVIDIA RTX 3080 et 3090. Ce refroidisseur offre des performances de refroidissement exceptionnelles grâce à son design à couvercle intégral.







La nouvelle plaque arrière, qui est livrée avec le refroidisseur, y contribue également. Elle stabilise la carte graphique et assure un contact régulier sur toute la longueur du refroidisseur.







La plaque de refroidissement du bloc d'eau est en cuivre nickelé. Le refroidisseur couvre tous les composants importants tels que les convertisseurs de tension et la mémoire graphique.



Elle est compatible avec les cartes suivantes :



RTX 3080



- Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity (ZT-A30800D-10P),

- Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity OC (ZT-A30800J-10P),

- PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXMPB),

- PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXPPB),

- Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 10240 MB GDDR6X (C30804-106XX-1810VA36),

- Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC 10240 MB GDDR6X (N30802-106XX-1810VA34),

- Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 10240 MB GDDR6X (C30803-106XX-1810VA37),

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro (NED30800191A-132AA),

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC (NED3080S191A-132AA),

- Galax GeForce RTX 3080 SG 10 GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NN),

- KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10 GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NK),

- Gainward RTX 3080 Phoenix,

- Gainward RTX 3080 Phoenix GS,

- Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3080 GG-RTX3080-E10GB/TP.



RTX 3090



- PNY GeForce RTX 3090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB, 24576 MB GDDR6X (VCG309024TFXPPB),

- Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X3, 24576 MB GDDR6X (C30903-246XX-1880VA37),

- Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3, 24576 MB GDDR6X (N30903-246X-1880VA37N),

- Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4, 24576 MB GDDR6X (C30904-246XX-1880VA36),

- Zotac GeForce RTX 3090 Trinity, 24576 MB GDDR6X (ZT-A30900D-10P),

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro (NED3090019SB-132BA),

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA),

- Galax GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/ (39NSM5MD1GNA),

- KFA2 GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/,

- Gainward RTX 3090 Phoenix,

- Gainward RTX 3090 Phoenix GS,

- Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3090 GG-RTX3090-E24GB/T.



Pas de date ni de prix pour le moment.



