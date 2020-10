AMD annonce la série Radeon RX 6000 : Une performance qui restaure la compétitivité.



AMD (NASDAQ : AMD) a dévoilé aujourd'hui les cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series, qui offrent des performances exceptionnelles, des visuels incroyablement réalistes et des fonctionnalités incontournables qui établissent une nouvelle norme pour les expériences de jeu sur PC.



Représentant l'avant-garde de l'ingénierie et de la conception extrêmes, la très attendue série AMD Radeon RX 6000 comprend les cartes graphiques AMD Radeon RX 6800 et Radeon RX 6800 XT, ainsi que la nouvelle Radeon RX 6900 XT - la carte graphique de jeu AMD la plus rapide jamais développée.







Les cartes graphiques AMD Radeon RX série 6000 sont basées sur l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2, une nouvelle base pour les consoles, PC, ordinateurs portables et appareils mobiles de la prochaine génération, conçue pour offrir une combinaison optimale de performances et d'efficacité énergétique.



L'architecture de jeu AMD RDNA 2 offre des performances jusqu'à 2 fois supérieures dans certains titres avec la carte graphique AMD Radeon RX 6900 XT par rapport à la carte graphique AMD Radeon RX 5700 XT basée sur l'architecture AMD RDNA, et jusqu'à 54 % de performances supplémentaires par watt en comparant la carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT à la carte graphique AMD Radeon RX 5700 XT en utilisant la même technologie de traitement 7 nm.







AMD RDNA 2 propose un certain nombre d'innovations, notamment l'application de techniques avancées d'économie d'énergie aux unités de calcul haute performance pour améliorer l'efficacité énergétique jusqu'à 30 % par cycle par unité de calcul, et l'exploitation de méthodologies de conception à grande vitesse pour fournir une augmentation de fréquence jusqu'à 30 % au même niveau de puissance. Elle comprend également la nouvelle technologie AMD Infinity Cache qui offre une bande passante par watt jusqu'à 2,4 fois supérieure à celle des conceptions architecturales basées sur l'ADNR d'AMD, uniquement pour la GDDR6.



"L'annonce d'aujourd'hui est l'aboutissement de plusieurs années de R&D visant à apporter le meilleur des graphismes AMD Radeon aux marchés des jeux passionnés et ultra-enthousiastes, et représente une évolution majeure dans le domaine des jeux sur PC", a déclaré Scott Herkelman, vice-président et directeur général de l'unité commerciale Graphics chez AMD.



"Les nouvelles cartes graphiques AMD Radeon RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT offrent des performances de classe mondiale en 4K et 1440p dans les principaux titres AAA, de nouveaux niveaux d'immersion avec des visuels à couper le souffle et des fonctions incontournables qui offrent des expériences de jeu ultimes. J'ai hâte que les joueurs aient ces nouvelles cartes graphiques incroyables entre les mains".



Des performances de premier ordre, des visuels éclatants et des expériences de jeu incroyables















Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series prennent en charge la technologie PCIe 4.0 à large bande passante et disposent de 16 Go de mémoire GDDR6 pour alimenter les charges de travail 4K les plus exigeantes aujourd'hui et à l'avenir.



Les principales caractéristiques et capacités sont les suivantes :



Performance et consommation éléctrique



- AMD Infinity Cache - Un cache de données de dernier niveau, très performant, adapté aux jeux en 4K et 1440p, avec le plus haut niveau de détail possible. Les 128 Mo de cache sur puce réduisent considérablement la latence et la consommation d'énergie, ce qui permet d'obtenir des performances de jeu globales supérieures à celles des architectures traditionnelles.



- Mémoire AMD Smart Access - Une caractéristique exclusive des systèmes équipés de processeurs AMD Ryzen série 5000, de cartes mères AMD B550 et X570 et de cartes graphiques Radeon RX série 6000. Elle donne aux processeurs AMD Ryzen un plus grand accès à la mémoire graphique GDDR6 à haut débit, accélérant le traitement du CPU et offrant jusqu'à 13 % d'augmentation des performances sur une carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT dans Forza Horizon 4 à 4K lorsqu'elle est combinée avec le nouveau paramètre d'overclocking en un clic Rage Mode.9,10.



- Conçu pour un châssis standard - Avec une longueur de 267 mm et des connecteurs d'alimentation standard 2x8 à 8 broches, et conçu pour fonctionner avec les blocs d'alimentation de 650 à 750 W existants, les joueurs peuvent facilement mettre à niveau leurs PC existants de grande ou de petite taille sans coût supplémentaire.



Des images fidèles à la réalité, en haute-fidélité



- Prise en charge de DirectX 12 Ultimate - Offre un puissant mélange de raytracing, de calcul et d'effets tramés, tels que le DirectX Raytracing (DXR) et le Variable Rate Shading, pour élever les jeux à un nouveau niveau de réalisme.



- DirectX Raytracing (DXR) - En ajoutant un moteur d'accélération de rayons à haute performance et à fonction fixe à chaque unité de calcul, les cartes graphiques AMD basées sur RDNA 2 sont optimisées pour fournir un éclairage, des ombres et des réflexions en temps réel avec le DXR. Lorsqu'elles sont associées à AMD FidelityFX, qui permet un rendu hybride, les développeurs peuvent combiner des effets de trames et de tracés de rayons pour garantir une combinaison optimale de qualité d'image et de performances.



- AMD FidelityFX - Une boîte à outils open-source pour les développeurs de jeux, disponible sur AMD GPUOpen. Elle comprend une collection d'effets d'éclairage, d'ombre et de réflexion qui permettent aux développeurs d'ajouter plus facilement des effets de post-traitement de haute qualité qui rendent les jeux magnifiques tout en offrant un équilibre optimal entre la fidélité visuelle et les performances.



- Variable Rate Shading (VRS) - Réduit dynamiquement le taux d'ombrage pour les différentes zones d'une image qui ne nécessitent pas un niveau élevé de détails visuels, offrant ainsi des niveaux de performance globale plus élevés avec peu ou pas de changement perceptible dans la qualité de l'image.



Expérience de jeu élevée



- Prise en charge de Microsoft DirectStorage - La future prise en charge de l'API DirectStorage permet des temps de chargement ultra-rapides et des textures de haute qualité en éliminant les goulots d'étranglement liés à l'API de stockage et en limitant l'intervention du processeur.



- Presets de réglage des performances de Radeon Software - Des préréglages simples en un clic dans Radeon Software aident les joueurs à tirer le meilleur parti de leur carte graphique. Les préréglages comprennent le nouveau mode Rage, qui permet de bénéficier d'une marge de manœuvre supplémentaire pour améliorer les performances de jeu.



- Radeon Anti-Lag - Réduit considérablement les temps de réponse entre l'entrée et l'affichage et offre un avantage concurrentiel dans le jeu.



Famille de produits AMD Radeon RX 6000 Series







Un écosystème de jeu solide et des partenariats



Dans les semaines à venir, AMD va publier une série de vidéos de ses partenaires ISV présentant les incroyables expériences de jeu rendues possibles par les cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series dans certains des jeux les plus attendus de cette année. Ces vidéos peuvent être visionnées sur le site web d'AMD.



- DIRT 5 - 29 octobre 2020,

- Godfall - 2 Novembre 2020,

- World of Warcraft : Shadowlands - 10 Novembre 2020,

- RiftBreaker - 12 Novembre 2020,

- FarCry 6 - 17 Novembre 2020.



Prix et disponibilité



- Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6800 et Radeon RX 6800 XT devraient être disponibles chez les détaillants/détaillants mondiaux et sur AMD.com à partir du 18 Novembre 2020, pour 579 Dollars et 649 Dollars, respectivement. La carte graphique AMD Radeon RX 6900 XT devrait être disponible le 8 Décembre 2020 au prix de 999 Dollars.



- Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6800 et RX 6800 XT devraient également être disponibles à partir de Novembre 2020 auprès des partenaires de cartes AMD, notamment ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE et XFX.



Pour plus d'images et d'informations : Cliquez ICI.



