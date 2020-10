NVIDIA nous propose : Les GeForce 457.09 WHQL.







Téléchargez les pilotes GeForce 457.09 WHQL, ce nouveau pilote Game Ready prend en charge les nouveaux Watch Dogs ainsi que la GeForce RTX 3070.



Les pilotes Game Ready offrent la meilleure expérience de jeu possible pour toutes les nouvelles versions majeures, y compris les jeux de réalité virtuelle. Avant le lancement d'un nouveau titre, notre équipe de pilotes travaille jusqu'à la dernière minute pour s'assurer que chaque réglage de performance et correction de bogue est optimisé afin d'obtenir la meilleure jouabilité possible dès le premier jour.



Nous avons ouvert un fil de discussion sur ce pilote ici dans nos forums de discussion sur les pilotes Nvidia. Pour ceux qui se posent la question, le pilote DCH est un pilote Microsoft DCH (Declarative Componentized Hardware supported apps) et fait référence à un nouveau paquet de pilotes Windows 10 préinstallé par les OEMS mettant en œuvre le paradigme Microsoft Universal Driver. Bien que les fichiers des composants de base restent les mêmes, la façon dont les pilotes DCH sont emballés diffère des anciens pilotes (standard). Nous recommandons le pilote normal et non le DCH.



Téléchargez les pilotes GeForce 457.09 WHQL, ce nouveau pilote Game Ready prend en charge les nouveaux Watch Dogs et ajoute la prise en charge de la GeForce RTX 3070. Ce nouveau pilote Game Ready fournit la prise en charge de Watch Dogs : Legion. De plus, ce pilote fournit une prise en charge optimale le jour 1 pour DiRT 5, Ghostrunner, Need for Speed : Hot Pursuit Remastered et Xuan-Yuan Sword VII.



Nouvelles fonctionnalités et autres changements :



- Ajout de la prise en charge de la GeForce RTX 3070,

- Panneau de configuration NVIDIA > Gérer les paramètres 3D : Le paramètre "Max Q Dynamic Boost" est renommé en "Dynamic Boost".



Problèmes corrigés



- GPU de Turing] [Ordinateur portable] : Sur certains ordinateurs portables basés sur la technologie de Turing, les utilisateurs peuvent voir une fenêtre noire lorsqu'ils lisent une vidéo dans un navigateur web. [3135055],

- [Pour l'honneur] [Série RTX 30] : Le jeu se plantera sur le bureau lorsqu'il sera lancé sur les cartes graphiques GeForce de la série RTX 30. [3139187],

- Un scintillement aléatoire peut se produire dans les configurations multi-moniteurs lorsque G-SYNC est activé. Le scintillement se produit sur les moniteurs Dell S2417DG et Dell S2716DG.lors de la lecture de vidéos YouTube ou Twitch à 144 Hz. [3147515],

- [Forza Motorsport 7] : Le jeu peut se planter sur le bureau au moment du départ d'une course. [200660345]

- Les utilisateurs peuvent voir un écran noir lorsqu'ils lancent un jeu sur un moniteur utilisant le DSC (Display Stream Compression). [200661231],

- [G-SYNC] : Avec G-SYNC activé sur certains écrans Freesync, la moitié de l'écran devient noire. [3133895].



Versions des modules logiciels :



- nView - 200,93,

- Pilote audio HD - 1.3.38.35,

- Logiciel système NVIDIA PhysX - 9.19.0218,

- Expérience GeForce - 3.20.7.70,

- CUDA - 11.1,

- Panneau de configuration NVIDIA standard - 8.1.940.0 ,

- Panneau de configuration NVIDIA DCH - 8.1.958.0.



Pour la télécharger, Cliquez ICI.



THE GURU3D