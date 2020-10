ASUS nous propose : Les ROG Strix et TUF Gaming AMD Radeon RX 6800 Series.



ASUS a annoncé aujourd'hui une nouvelle gamme de cartes graphiques ROG Strix et TUF Gaming AMD Radeon 6000 Series. La nouvelle série AMD Radeon RX 6000 et l'architecture de jeu GPU RDNA 2 sous-jacente annoncent une nouvelle ère de puissance graphique Radeon.



Pour tirer le meilleur parti de ces nouveaux GPU, les ingénieurs d'ASUS ont travaillé dur pour développer les cartes graphiques ROG Strix et TUF Gaming qui offrent les hautes performances, les basses températures et le fonctionnement silencieux que les passionnés attendent. La Radeon RX 6800 XT est l'un des GPU les plus puissants qu'AMD ait jamais construit.



Lorsque les ingénieurs d'ASUS ont commencé à esquisser la carte ROG Strix, la puissance brute de la Radeon RX 6800 XT a stimulé la conception d'un système de refroidissement qui pourrait libérer tout son potentiel. Au cours de ce processus, l'équipe d'ASUS s'est naturellement tournée vers le refroidissement liquide. Les amateurs de PC du monde entier connaissent déjà les avantages des systèmes de refroidissement liquide tout-en-un pour leurs CPU, et beaucoup d'entre eux ont même ajouté des systèmes similaires à leurs cartes graphiques en utilisant des kits de rechange pour repousser les limites de la performance des GPU.



Une grande plaque froide refroidit à la fois la puce du GPU et les modules de mémoire GDDR6 qui entourent la puce. La chaleur de ces composants est transférée directement dans la boucle de refroidissement liquide plutôt que dans l'environnement interne du boîtier.



À l'autre extrémité de la boucle, un radiateur de 240 mm trouve le juste équilibre entre un potentiel de refroidissement élevé et une large compatibilité avec les points de montage disponibles dans les boîtiers de PC actuels. Un ventilateur à faible bruit et un dissipateur thermique à profil bas dans le boîtier de la carte graphique assurent le refroidissement du circuit d'alimentation.



Même si elle est montée sur un PC, la ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT s'intègre parfaitement à la construction. La carte est équipée de tuyaux de refroidissement particulièrement longs de 600 mm pour permettre plus d'options de montage dans un boîtier, même dans les boîtiers EATX avec des intérieurs caverneux. Les tuyaux sont gainés d'une bande textile pour les protéger contre l'abrasion et pour ajouter une touche de classe supplémentaire au système.



Pour évacuer la chaleur de la boucle, une paire de ventilateurs de radiateur de 120 mm conçus sur mesure et optimisés pour les CFM élevés et la pression statique maintient l'air en mouvement à travers les ailettes très serrées de l'échangeur de chaleur.



Comme pour les autres cartes ROG Strix, les collecteurs FanConnect II embarqués du ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT peuvent être connectés à une paire de ventilateurs du système. Ces collecteurs permettent aux ventilateurs du boîtier connecté de répondre directement aux changements de température du GPU ou du CPU, augmentant ainsi le débit d'air au moment où il est nécessaire.



Les Cartes (TUF GAMING Et STRIX/LCS) :



ASUS STRIX LCS











ASUS ROG STRIX











ASUS TUF GAMING











En plus de la Radeon RX 6800 XT, AMD annonce également la Radeon RX 6800 pour apporter des performances "Big Navi" à davantage de systèmes de milieu de gamme. Pour les fans de Radeon dans la République des Gamers, la version ROG Strix du RX 6800 est équipée de toutes les dernières avancées d'ASUS pour les cartes graphiques refroidies par air. Un dissipateur thermique massif de 2,9 fentes transfère efficacement la chaleur du silicium du GPU lui-même en utilisant plusieurs caloducs et une plaque de base MaxContact, qui augmente la surface pour un meilleur transfert de chaleur.



Un trio de ventilateurs au design Axial-tech dernier cri pousse un flux d'air important à travers le dense réseau d'ailettes du dissipateur thermique tout en minimisant les niveaux de bruit. Des anneaux de barrage crantés sur les ventilateurs extérieurs, ainsi qu'un nombre d'ailettes plus élevé que la génération précédente et un ventilateur central contrarotatif, garantissent que le flux d'air est dirigé vers les parties les plus chaudes du refroidisseur du GPU avec un minimum d'interférences dues à des turbulences indésirables.



Le circuit imprimé court personnalisé du ROG Strix Radeon RX 6800 facilite une coupure de ventilation dans la plaque arrière du refroidisseur sur toute la longueur, ce qui laisse plus de place à la chaleur pour sortir du GPU et entrer dans le circuit d'air du boîtier.



TUF Gaming associe des conceptions robustes et furtives avec le RX 6800 XT et le RX 6800



Pour les joueurs qui veulent des cartes graphiques robustes et furtives, ASUS a également créé des versions TUF Gaming de la Radeon RX 6800 XT et RX 6800. La conception du refroidissement des deux cartes commence par un dissipateur thermique à 2,9 fentes conçu pour offrir une grande marge de manœuvre thermique et un fonctionnement silencieux, conformément aux exigences des GPU les plus puissants d'aujourd'hui.



L'air est propulsé à travers ce dissipateur thermique de grande surface à l'aide de trois ventilateurs Axial-tech. Tout comme sur le refroidisseur ROG Strix, le ventilateur central tourne dans le sens des aiguilles d'une montre tandis que les deux autres, situés sur les flancs, tournent dans le sens inverse pour réduire les turbulences.



Cette conception éprouvée permet d'atteindre des régimes plus élevés et de faire circuler davantage d'air dans le dissipateur thermique sans augmenter l'empreinte acoustique. Une enveloppe angulaire en aluminium au nouveau design industriel robuste s'enroule autour du dissipateur thermique pour suggérer un sentiment de performance utile.



Une plaque arrière en aluminium pleine longueur ajoute une touche de style à un système aux subtils graphismes TUF Gaming, et une grande découpe de ventilation devant le court circuit imprimé personnalisé fournit une autre voie d'entrée de l'air chaud dans le circuit du boîtier.



La technologie d'assemblage Auto-Extreme, utilisée dans toute la gamme, permet de placer et de souder les composants avec précision et sans intervention humaine pour améliorer la fiabilité et la qualité de la construction. Un régime de test de 144 heures et des condensateurs extra robustes garantissent une fiabilité immédiate et une longue durée de vie. Les utilisateurs peuvent également personnaliser la carte pour qu'elle corresponde au reste du système grâce aux LED Aura RGB embarquées.



THE GURU3D