HYPER X nous propose : La Pulsefire Haste gaming mouse.



HyperX, la division jeux de Kingston Technology, Inc. a annoncé aujourd'hui la sortie de la souris de jeu HyperX Pulsefire Haste. Pesant 59 grammes, Pulsefire Haste utilise une coque hexagonale ultra-légère en nid d'abeille qui offre des mouvements plus rapides et une ventilation accrue. Conçue pour répondre aux besoins des joueurs à la recherche d'une souris ultra-légère pour compléter leurs compétences de jeu, Pulsefire Haste offre un confort et une maîtrise ultimes au bout des doigts.















Pulsefire Haste est équipé d'interrupteurs TTC Golden Micro Dustproof avec une durabilité de 60M de clic, six boutons programmables et une mémoire embarquée pour sauvegarder un profil personnalisé grâce au logiciel HyperX NGENUITY. La souris offre également quatre réglages DPI prédéfinis - 400, 800, 1600 et 3200 DPI - et utilise un capteur Pixart 3335 pour un suivi précis et des réglages DPI natifs jusqu'à 16 000 DPI.







Pulsefire Haste est construit avec des patins en PTFE vierge pur à faible frottement pour une glisse sans effort. Cette souris ultra-légère utilise également un câble USB HyperFlex conçu pour réduire la tension et la résistance afin de faciliter les mouvements de la souris grâce à l'utilisation d'un matériau léger et flexible, le paracord.



"HyperX continue de répondre aux besoins en constante évolution des joueurs de tous niveaux, y compris ceux qui recherchent une souris légère, compatible avec de nombreuses plates-formes et conçue pour des performances de jeu optimales", a déclaré Jennifer Ishii, responsable commerciale des souris chez HyperX. "Pulsefire Haste combine le design de haute qualité et le confort d'HyperX dans une solution ultra-légère pour des mouvements plus rapides dans le jeu et une meilleure précision lors de l'utilisation de la bande de prise incluse, aidant les joueurs à reproduire sans effort leurs mouvements dans le monde".



Pulsefire Haste comprend du ruban adhésif sur les deux côtés de la souris ainsi que sur les boutons gauche et droit de la souris pour un contrôle et un confort supplémentaires. Un jeu de patins en PTFE de rechange est également inclus pour les personnes qui trouvent qu'ils s'usent assez rapidement à travers leurs patins de souris. Pulsefire Haste est personnalisable avec le logiciel HyperX NGENUITY et permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres DPI, l'éclairage RGB, l'affectation des boutons et d'enregistrer des macros.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



La souris de jeu HyperX Pulsefire Haste est initialement disponible aux États-Unis pour 49.99 Dollars dans la boutique en ligne d'HyperX.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



