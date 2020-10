Noctua élargit sa gamme de refroidisseurs de CPU chromax.black.



Noctua a aujourd'hui élargi sa gamme chromax.black avec des versions entièrement noires des refroidisseurs de processeurs primés NH-D15S et NH-U9S : Fidèles à la formule à succès des modèles originaux, les nouvelles versions chromax.black avec leurs ventilateurs noirs et leurs dissipateurs à revêtement noir combinent la même performance de refroidissement silencieux caractéristique avec un look furtif élégant.







"Nos refroidisseurs chromax.black ont été très bien accueillis et nous sommes ravis d'élargir la gamme avec d'autres modèles", déclare Roland Mossig (PDG de Noctua). "Avec le NH-D15S et le NH-U9S, la gamme chromax.black comprend désormais un modèle à double tour de haut de gamme offrant une excellente compatibilité ainsi qu'un refroidisseur compact de classe 9 cm, idéal pour les constructions à espace restreint".







Les nouveaux NH-D15S chromax.black et NH-U9S chromax.black sont identiques aux modèles réguliers, sauf en ce qui concerne la couleur : Dotés de dissipateurs de chaleur à revêtement noir, de ventilateurs noirs avec coussinets anti-vibration noirs, de clips de ventilateur noirs et de pièces de fixation noires, ils sont littéralement noirs de la tête aux pieds. Grâce à une optimisation approfondie du matériau et du processus de revêtement, les modèles chromax.black offrent les mêmes performances de refroidissement silencieux que leurs homologues non revêtus.







Le NH-D15S est une version asymétrique à ventilateur unique du NH-D15 primé. Grâce à sa conception asymétrique, le NH-D15S libère l'emplacement PCIe supérieur sur la plupart des cartes mères µATX et ATX. En même temps, la configuration à ventilateur unique et les ailettes inférieures encastrées garantissent une compatibilité à 100% de la RAM avec les modules de mémoire d'une hauteur maximale de 65 mm. Les utilisateurs qui disposent de suffisamment d'espace peuvent également mettre à niveau le refroidisseur avec un ventilateur de 120 mm ou un ventilateur rond de 140 mm sur la pile d'ailettes avant pour améliorer encore les performances en mode double ventilateur.







La NH-U9S est une glacière compacte de qualité supérieure au format classique de 9 cm. Sa conception asymétrique avec 5 caloducs lui confère des performances de refroidissement très silencieuses et son encombrement de 95 x 95 mm lui permet de libérer les emplacements RAM et PCIe de toutes les cartes mères actuelles, y compris les µATX et ITX. Combiné à sa hauteur de 125 mm, cela fait du NH-U9S une solution très polyvalente avec un boîtier exceptionnel, une compatibilité RAM et PCIe.



En plus des nouveaux refroidisseurs de CPU, Noctua a également introduit des jeux de ses célèbres tampons anti-vibration marron pour les ventilateurs de 200, 140, 120, 92 et 80 mm pour les clients qui souhaitent accentuer leurs ventilateurs et refroidisseurs de la gamme chromax avec une légère touche des couleurs classiques de Noctua. Chaque set contient 16 coussinets pour un maximum de deux ventilateurs.



- NH-D15S chromax.black : 89.90 euros,

- NH-U9S chromax.black : 64.90 euros.



- NA-SAVP1 coussinets anti-vibration pour ventilateurs de 140mm & 120mm : 6,90 euros,

- NA-SAVP3 pour NF-A15 Coussinets anti-vibration : 6,90 euros,

- NA-SAVP5 Coussinets anti-vibration pour ventilateurs de 92mm et 80mm : 6.90 euros,

- NA-SAVP6 Coussinets anti-vibration pour ventilateurs de 200mm : 6.90 euros.



