Logitech maximise le confort et gagne de l'espace avec un nouveau trackball ergonomique sculpté.



Aujourd'hui, Logitech a annoncé le lancement du trackball sans fil ERGO M575, une souris élégante à trackball sans fil avec un contrôle facile par le pouce, conçue pour maximiser le confort et gagner de l'espace. Sans avoir besoin de bouger le bras pour contrôler le curseur, votre main et votre avant-bras restent détendus pendant les heures d'utilisation.



Avec son magnifique design ergonomique sculpté proposé en graphite et en blanc cassé, le nouveau trackball offre un excellent support de paume pour une large gamme de tailles de main et est idéal pour les bureaux ou les tables de toutes tailles dans votre maison.







"Alors que la tendance au travail à distance se poursuit, l'ergonomie et le confort au bureau sont plus importants que jamais", a déclaré Delphine Donne-Crock, directrice générale de la créativité et de la productivité chez Logitech. "Avec notre ErgoLab dédié - une approche scientifique et humaine pour créer des produits et des solutions qui aident les gens à se sentir mieux - le soutien ergonomique reste une priorité pour Logitech. Notre nouveau trackball ergonomique sans fil ERGO M575 vous permet de travailler confortablement, et comme la souris à trackball ne bouge pas, elle est idéale pour votre installation à domicile et les zones où l'espace de travail est limité".







La commande souple et réactive de l'ERGO M575 peut être utilisée partout où vous devez travailler sans que votre bras ait besoin de bouger, car la molette de défilement inclinée maintient les doigts dans une position plus naturelle pour un confort tout au long de la journée. Son suivi précis peut être réglé avec le logiciel Logitech Options pour la vitesse de contrôle du curseur.



Le trackball peut se connecter à votre appareil via son récepteur USB inclus ou via Bluetooth Low Energy pour une expérience sans fil exceptionnelle sur votre Mac, iPad ou PC, avec une pile AA fournie qui dure jusqu'à 24 mois lorsque vous utilisez le récepteur sans fil. ERGO M575 est simple, facile à utiliser et pratique, et offre toutes les fonctions essentielles dont vous avez besoin pour des heures de productivité et de confort.







En plus d'une belle forme ergonomique pour tous, ERGO M575 a été conçu dans une optique de durabilité afin que vous puissiez vous sentir bien dans ce choix. Une partie des pièces en plastique d'ERGO M575 est fabriquée à partir de plastique recyclé après consommation (PCR) - 50 % pour le graphite et 21 % pour le blanc cassé. Notre programme PCR illustre notre engagement en faveur de la conception durable et notre capacité à innover pour donner une seconde vie à l'électronique grand public en fin de vie.



D'ici à la fin 2021, la moitié de notre gamme actuelle de souris et de claviers "Creativity & Productivity" comprendra un certain niveau de plastique PCR et nous utiliserons le plastique PCR pour le lancement de nouveaux produits, dans la mesure du possible. L'emballage en papier de l'ERGO M575 provient également de forêts certifiées FSC (R), ce qui reflète notre engagement à soutenir la gestion responsable des forêts du monde.



Prix et disponibilité



Le trackball sans fil ERGO M575 sera disponible en Octobre 2020 sur Logitech.com au prix de vente conseillé de 49.99 Dollars.



TECHPOWERUP