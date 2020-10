Seagate : 20 To HAMR arrivent en décembre 2020, 50 TB Capacités en 2026 !



Dans son dernier appel à propositions, Seagate, un fabricant de disques durs de grande capacité, a révélé plusieurs points intéressants sur ses prochaines sorties de disques durs de nouvelle génération. Plus précisément, la société a révélé un passage à une nouvelle génération de disques durs basés sur la technologie dite d'enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR).



Cette technologie devrait apporter de nombreuses améliorations par rapport à celle actuellement utilisée par les concurrents de Seagate comme Western Digital. La société rivale utilise les technologies d'enregistrement magnétique perpendiculaire assisté par l'énergie (ePMR) et d'enregistrement assisté par micro-ondes (MAMR) et elle propose déjà un disque de 20 To. Seagate a annoncé qu'elle dévoilera un disque dur de 20 To en décembre de cette année, avec l'utilisation de la technologie HAMR, qui apportera de nombreuses améliorations comme une meilleure vitesse et une lecture/écriture plus efficace du disque.







"Nous sommes en bonne voie pour expédier des lecteurs HAMR de 20 To à partir de décembre, ce qui constitue une étape importante, car nous pensons que la technologie HAMR sera la voie de l'industrie pour augmenter la densité réelle et les capacités de transmission", a déclaré Dave Mosley, PDG de Seagate. "Seagate sera le premier à commercialiser cette technologie cruciale, qui permettra de fournir des disques HAMR de 50 To prévus pour 2026".



SEEKINGALPHA