CORSAIR lance le WATERBLOCK : Hydro XC5 RGB à 60 dollars.



Dans une tendance quelque peu déroutante, il s'agit d'un autre lancement de la série Hydro X de CORSAIR, des composants de refroidissement à eau sur mesure qui n'a pas été commercialisé par la société. Il a fallu une paire d'yeux attentive pour voir le nouveau bloc processeur, le Hydro X Series XC5, sur leur site web et il est évident qu'il s'agit d'une nouvelle version qui vise à être encore plus économique que les blocs Hydro XC7 et Hydro XC9.











Le bloc XC5 est une version économique du XC7, avec un support pour les supports Intel LGA 115x/1200 et AMD AM4 CPU selon le SKU que vous utilisez. Le dessus transparent a disparu, mais on voit à la place un dessus en nylon noir avec une découpe à motifs pour l'éclairage RGB. La plaque froide en cuivre nickelé est remplacée par du cuivre passivé, qui pourrait également plaire à tous les amateurs de cuivre pur.







Les 16 LED RVB sont désormais réparties en 8 zones d'éclairage (deux LED par zone), contrairement aux 16 LED dRVB entièrement adressables du XC7. Cela signifie que les blocs Hydro XC5 peuvent être achetés pour 60 euros avant taxes, soit 20 euros de moins que le XC7 sur le prix de vente à l'heure actuelle.



