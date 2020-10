JONSPLUS BO 100 un mini boitier PC

Le JONSPLUS BO 100 est un petit boitier idéal pour le transport de votre unité centrale en cas de besoin.



Ce boitier au format micro-ATX et mini-ITX dispose d'une petite lanière pour le transporter tranquillement, dans son design il comporte également un devant en verre qui donne un aspect unique à ce mini boitier, et quelques prises standards en devanture, port usb. etc...



D'un modèle cubique avec disposition de la carte mère qui prend place à plat, avec sur le dessus l'alimentation et le stockage, vous aurez de quoi vous monter un PC sur mesure en format mini box pour ce boitier qui reste assez sympatique.



Le fabriquant Jonsbo annonce donc son nouveau boitier sans communiquer de prix dans l'immédiat.