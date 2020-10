ASUS annonce l'ExpertBook P2451, un ordinateur portable professionnel léger.



ASUS a lancé aujourd'hui ExpertBook P2451, un ordinateur portable professionnel léger, idéal pour une productivité complète, avec une robustesse de niveau militaire et une sécurité de niveau entreprise. L'ExpertBook P2451 est équipé d'un processeur Intel Core i7 vPro de dernière génération et se caractérise également par une conception à double stockage, une autonomie de batterie de 13 heures1, une connectivité E/S complète et la canne de pointage SensePoint d'ASUS.



Le châssis compact ne pèse que 3,42 livres et comporte un écran FHD NanoEdge à cadre fin, ce qui permet à un écran plus grand de s'intégrer dans un châssis plus petit. Une charnière intelligente à 180° permet de partager facilement du contenu ou de collaborer avec d'autres personnes. L'ExpertBook P2451 est également doté d'un couvercle en alliage d'aluminium durable, d'un support de châssis en acier et d'une protection du disque dur E-A-R.







L'ExpertBook P2451 offre toutes les fonctionnalités de productivité dont les entreprises modernes ont besoin. Le processeur Intel Core i7 de dernière génération offre des performances rapides et réactives tout en proposant une conception à double stockage qui peut être spécifiée avec un disque dur de 2 To et un disque dur SSD PCIe de 1 To pour un stockage important et des vitesses d'accès aux données rapides.



La manette de pointage ASUS SensePoint permet un contrôle plus précis du curseur, et l'autonomie de 13 heures de la batterie facilite le travail en déplacement. L'ExpertBook P2451 est également doté d'une conception à l'épreuve du temps qui permet de mettre facilement à niveau les composants internes.







Un ensemble complet de ports E/S permet des transferts de données faciles et des connexions périphériques polyvalentes, et comprend un port USB 3.2 Type-C (USB-C) Gen 1 complet qui offre un chargement rapide et un support d'affichage externe. En outre, il y a trois ports USB de type A, un lecteur de carte microSD et un port RJ45. Les ports VGA et HDMI permettent à l'ExpertBook P2451 de se connecter à une variété d'écrans. Pour garantir la fiabilité, les ports sont testés pour supporter jusqu'à 15 000 insertions.



Le WiFi 6 (802.11ax) d'Intel intégré offre des vitesses réseau super rapides, jusqu'à 3 fois supérieures à celles du WiFi 5 (802.11ac), avec une capacité réseau multipliée par 4 et une latence réduite de 75 % pour des collaborations en ligne plus fluides.







Les designers d'ASUS se sont inspirés de l'architecture minimaliste, donnant au ExpertBook P2451 des lignes fortes et audacieuses, des angles précis et une finition Star Black épurée pour donner à l'ordinateur portable un look élégant et professionnel. Le compact ExpertBook P2451 ne pèse que 3,42 livres et est idéal pour les professionnels qui sont constamment en déplacement.



L'écran NanoEdge à cadre fin offre un espace de travail à l'écran plus utilisable dans un cadre plus petit, en intégrant essentiellement un panneau de 14 pouces dans un châssis de 13 pouces. La conception unique des charnières permet une amplitude de mouvement de 180° afin que les utilisateurs puissent poser l'ordinateur portable à plat, ce qui est idéal pour partager le contenu de l'écran avec d'autres personnes.







Le châssis comporte un couvercle en alliage d'aluminium et des renforts internes en acier pour une rigidité structurelle supplémentaire, tandis que la protection des disques durs E-A-R assure la sécurité des données. L'ExpertBook P2451 a passé avec succès les tests de qualité internes de l'ASUS et a été testé conformément aux normes américaines MIL-STD 810G de durabilité et de résistance afin de garantir sa résistance aux impacts accidentels ou aux environnements extrêmes.



Il comprend également des fonctions de sécurité complètes de niveau professionnel pour protéger les données vitales. Un verrou Kensington protège contre le vol, tandis qu'un écran de protection de la webcam, un capteur d'empreintes digitales et une puce TPM (Trusted Platform Module) 2.0 protègent ce qui se trouve à l'intérieur.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et prix



L'ASUS ExpertBook P2451 sera bientôt disponible à partir de 999.99 Dollars.





