iiyama élargit son catalogue G-Master avec deux nouveaux moniteurs courbes Red Eagle.



iiyama élargit sa gamme G-Master avec deux nouveaux moniteurs Red Eagle courbés - un FHD G2466HSU de 24" et un QHD GB3266QSU de 32". Inspirées du champ de vision humain, les courbures 1500R (24") et 1800R (32") des nouveaux Red Eagles amènent les bords des moniteurs à une distance plus confortable, permettant aux utilisateurs de profiter pleinement de la vision périphérique ; offrant une immersion plus profonde sans distorsion.



La prise en charge de FreeSync Premium signifie que les écrans garantissent une faible latence d'entrée et une faible compensation de la fréquence d'image, mettant fin à tout problème de déchirement ou de bégaiement à pratiquement n'importe quelle fréquence d'image.











Le G2466HSU de 24 pouces a une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et le GB3266QSU de 32 pouces - 144 Hz. Tous deux offrent un temps de réponse de 1 ms pour l'EPRM. La technologie Adaptive Sync permet un ajustement dynamique du taux de rafraîchissement vertical des moniteurs à la fréquence d'image de la carte graphique, tandis que la compensation de faible fréquence d'image supprime efficacement la limite du taux de rafraîchissement minimum, mettant fin à pratiquement tous les problèmes de déchirure ou de bugs.











La technologie des panneaux VA offre un excellent rapport de contraste, ce qui permet de voir clairement toutes les nuances entre les couleurs claires et foncées. Pour améliorer encore la visibilité dans les zones d'ombre, les utilisateurs peuvent activer la fonction Black Tuner, ce qui améliore les performances de visualisation et permet de repérer l'ennemi plus tôt.



Les deux moniteurs sont équipés d'entrées HDMI et DisplayPort. Ils sont également dotés d'un connecteur pour casque et d'un hub USB avec fonction de chargement. Les technologies de réduction du scintillement et de la lumière bleue réduisent la fatigue des yeux due aux longues heures passées devant l'écran.



Le GB3266QSU est conçu dans un souci d'ergonomie. Il est équipé d'un support réglable en hauteur, avec des possibilités d'inclinaison, de pivotement et d'ajustement de la hauteur, qui aide à maintenir une posture saine et favorise le confort pendant les sessions de jeu marathon.



Pour plus d'informations :



- G-Master GB3266QSU-B1 : Cliquez ICI,

- G-Master G2466HSU-B1 : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



