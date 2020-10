MSI nous propose : La MEG B550 UNIFY et La MEG B550 UNIFY-X.



MSI, l'un des principaux fabricants mondiaux de cartes mères de jeux, est fier d'annoncer les nouvelles cartes mères AMD B550 - MEG B550 UNIFY et MEG B550 UNIFY-X. L'esprit de la série UNIFY consiste en un design noir modeste et pur, soulignant la valeur réelle de la carte mère qui peut être apportée aux joueurs et utilisateurs exigeants au lieu de décorations LED fantaisistes.



En éliminant toutes les LED RGB redondantes et en adoptant l'impression noire UV, le dissipateur de chaleur montre la lueur et la réflexion brillante du dragon qui symbolise une image mystérieuse et de haute qualité. Pour la carte mère de la série UNIFY, MSI a consacré de gros efforts aux parties essentielles concernées par ces joueurs enthousiastes, en améliorant non seulement la solution thermique mais aussi la solution d'alimentation pour fonctionner avec les processeurs AMD Ryzen.







Mettant l'accent sur la performance ultime, le MEG B550 UNIFY offre des records d'overclocking étonnants aux joueurs enthousiastes. Avec le processeur AMD Ryzen 5 3600XT, c'est un résultat incroyable que de pousser la fréquence du CPU à 6155,35 MHz, devenant ainsi une fois de plus le record du monde.







CONNECTEURS QUADRUPLES M.2 AVEC DOUBLE BLINDAGE LATÉRAL FROZR







La carte mère MEG B550 de la série UNIFY est dotée de connecteurs M.2 quadruples exclusifs pour une performance de stockage maximale. Trois d'entre eux prennent en charge la solution Lightning Gen 4, qui est le stockage embarqué le plus rapide du marché avec une vitesse de transfert allant jusqu'à 64 Gb/s.



Pour soutenir les performances supérieures des périphériques de stockage ultra-rapides, la carte mère de la série MEG B550 UNIFY est dotée de la technologie exclusive M.2 Shield Frozr double face. Cette solution thermique M.2 de nouvelle génération empêche l'étranglement en offrant la meilleure protection thermique pour s'assurer que le SSD maintient des performances maximales.



14+2 PHASES DIRECTES AVEC UN ÉTAGE DE PUISSANCE DE 90











Pour gérer le processeur haute performance, la carte mère de la série MEG B550 UNIFY présente des conceptions de puissance extrême, notamment un total de 14+2 phases de puissance numérique directe, un étage de puissance de 90 ampères et un starter III en titane. Combinant des connecteurs de puissance doubles et la technologie exclusive Core Boost, la carte mère MEG B550 UNIFY est prête à battre le record du monde.



SOLUTION THERMIQUE PREMIUM



Le refroidissement est ce qui intéresse le plus un joueur passionné et la carte mère de la série MEG B550 UNIFY adopte une solution thermique de premier ordre pour refroidir votre système. Un couvercle en aluminium avec un dissipateur de chaleur étendu sur les circuits d'alimentation peut aider efficacement à dissiper la chaleur excessive. En outre, un caloduc relié à ce dissipateur plus grand à un autre dissipateur MOS et un coussin thermique amélioré assurent une meilleure conduction de la chaleur.



2,5G LAN AVEC WI-FI 6 AX



La carte mère MEG B550 série UNIFY intègre un réseau local 2,5G ainsi que la dernière solution Wi-Fi 6 AX. Le réseau local 2,5G offre une vitesse de transfert de données incroyable, plus rapide que jamais. La solution Wi-Fi 6 AX est un réseau révolutionnaire avec une capacité et une efficacité de réseau jusqu'à 4x dans des environnements à haute densité de signal.



DÉDIÉ À L'OVERCLOCKING EXTRÊME







La MEG B550 UNIFY offre 4 emplacements DIMM, mais il existe une édition spéciale pour les overclockers extrêmes - MEG B550 UNIFY-X. Ce modèle n'a que 2 emplacements DIMM pour un signal mémoire encore plus clair afin d'explorer les limites de l'overclocking mémoire et est prêt à dépasser toutes les limites !







L'overclocker interne de MSI, Kovan Yang, qui pousse les vitesses DDR4 à un incroyable 6536 MHz, montre la force des performances d'overclocking de la mémoire pour la MEG B550 UNIFY-X.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP