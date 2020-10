Une GeForce RTX 3060 Ti à 399 $

La GeForce RTX 3060 Ti est disponible pour un prix abordable, mais il faudra vous tourner vers la Chine.



Des modèles sont disponibles à partir de 305 $ à 466 $, soit un modèle disponible minimum au prix de 399 $.TTC et ce pour une carte équivalente en puissance à une RTX 2080, mais toutefois pour un prix plus abordable.



Pour les caractéristiques de la carte ce sont les suivantes : carte RTX 3060 Ti : La carte est basée sur un GPU de 392 mm² en GA104 avec 17.4 milliards de transistors, le même que dans la RTX 3070, propose 4864 Cuda Cores, 152 Tensor Cores et 38 RT Cores. Elle dispose de 8 Go de mémoire vidéo, en GDDR6 256 bits à 14 Gbps. Consernant le GPU sa vitesse de base est de 1410 MHz et boosté à 1665 MHz au maximum. Pour le TDP, il est de 180 watts.