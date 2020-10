ID-COOLING présente : Le refroidisseur CPU SE-225-XT BLACK.



ID-COOLING a annoncé aujourd'hui le refroidisseur d'air SE-225-XT BLACK CPU, comprenant 5 heatpipes en cuivre HDT V3.0, deux ventilateurs PWM de 120 mm et un kit de montage métal-mecha pour Intel LGA2066/2011/1200/115X et AMD AM4. Ce refroidisseur est conçu pour refroidir les processeurs ayant un TDP inférieur à 220 W avec 5 heatpipes HDT V3.0 nouvellement développés et un dissipateur thermique en aluminium de construction solide. Les dimensions générales sont de 128x108x154mm pour s'adapter à toutes les plateformes ATX.



















Deux ventilateurs de 120x120x25mm ont été inclus pour obtenir une configuration push-pull. Des amortisseurs en caoutchouc ont été préfixés à tous les coins des deux côtés. Avec la fonction PWM, les deux ventilateurs fonctionneront à 700 à 1800rpm tout en poussant de l'air à 76,16CFM à vitesse maximale avec un niveau sonore mesuré entre 15,2 et 35,2 dB. La graisse thermique groupée est appelée ID-TG25, qui a une conductivité thermique de 10,5 W/m-K.



Le refroidisseur d'air SE-225-XT BLACK CPU sera disponible au prix de 39.99 euros de entre Fin Novembre et Début Décembre 2020.



