ViewSonic élargit sa gamme de moniteurs de station d'accueil avec les modèles 2K et 4K.



ViewSonic Corp, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'affichage, lance les moniteurs d'accueil VG2756-2K et VG2756-4K de 27 pouces. Conçus pour être un centre de commande de poste de travail, les VG2756-2K et VG2756-4K sont dotés de ports Ethernet et USB de type C intégrés et du logiciel vDisplay pour un accès rapide aux paramètres d'affichage à l'écran, ce qui permet aux utilisateurs de mieux contrôler leur environnement de travail.







Les moniteurs d'accueil ViewSonic VG2756-2K et VG2756-4K fournissent des données, de l'audio, de la vidéo et une alimentation de charge rapides via un seul câble USB-C, ce qui permet aux utilisateurs de créer rapidement et facilement un espace de travail plus rationnel et plus efficace. L'Ethernet RJ45 intégré permet aux utilisateurs de se connecter à leur réseau câblé et de transmettre des données directement à leur ordinateur ou à leur portable via un seul câble USB-C - aucune station d'accueil n'est nécessaire.



Un seul câble USB-C élimine le besoin de câbles, fils et adaptateurs HDMI, DisplayPort et autres. Un hub USB-A intégré permet également aux utilisateurs de se connecter à des périphériques tels qu'un clavier et une souris. Le logiciel vDisplay Manager permet d'accéder facilement aux paramètres OSD pour contrôler la luminosité, le volume, et plus encore, ainsi qu'à des modèles d'écran personnalisés pour le multitâche.







"Ces ajouts à la gamme de moniteurs d'accueil VG56 offrent à nos clients des tailles d'écran plus grandes à des résolutions plus élevées pour créer une solution de centre de commande plus grande", a déclaré Phong Phanel, responsable du marketing produit pour les écrans professionnels chez ViewSonic. "Conçus pour les espaces et les environnements de travail très fréquentés, les ViewSonic VG2756-2K et VG2756-4K peuvent contribuer à augmenter le rendement, à maximiser la productivité et à éliminer l'encombrement.



Des fonctionnalités telles que le hub USB et la fonction logicielle OSD, peuvent contribuer à réduire le temps d'installation et les coûts de l'entreprise. Nous expédions également ces moniteurs d'accueil dans un emballage écologique et biodégradable pour aider à réduire les frais de recyclage".



Voici les fiches techniques :



VG2756-2K Moniteur Dock



- Moniteur SuperClear IPS de 27 pouces avec une résolution native QHD (2560x1440),

- Solution à câble unique avec connectivité USB de type C ; les autres entrées comprennent RJ45, HDMI et DisplayPort in/out,

- Le logiciel Display Manager pour contrôler et ajuster les paramètres d'affichage du moniteur,

- Support de moniteur à installation rapide pour un déploiement simple ; installation en chaîne de plusieurs moniteurs sans problème via DisplayPort,

- Conception ergonomique avec inclinaison de 40 degrés et pivot bidirectionnel, ainsi que pivotement et réglage de la hauteur.



Disponible en Octobre 2020 pour un prix estimé à 379.99 Dollars.



VG2756-4K Moniteur avec Dock



- Moniteur IPS 27 pouces avec une résolution native 4K UHD (3840x2160),

- Solution à câble unique avec connectivité USB de type C ; les autres entrées comprennent HDMI, DisplayPort et RJ45,

- Le logiciel Display Manager pour contrôler et ajuster les paramètres d'affichage du moniteur,

- Conception ergonomique avec inclinaison de 40 degrés et pivot bidirectionnel, ainsi que pivotement et réglage de la hauteur.



Disponible en Octobre 2020 pour un prix estimé à 499.99 Dollars.



TECHPOWERUP