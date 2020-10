AMD : Des CPU-Z scores de Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5950X font surface.



Les scores des prochains Zen 3 Ryzen 7 5800X (8 cœurs, 16 fils) et Ryzen 9 5950X (16 cœurs, 32 fils) d'AMD ont fait surface sur le benchmark CPU-Z.







Les résultats, qui devraient - comme toujours - être pris avec le sel approprié, pointent vers le Ryzen 7 5800X qui obtient 650 points en simple cœur et 6593 points dans le benchmark multi-threads. Le Ryzen 9 5950X obtient 690,2 points dans le même benchmark à fil unique et 13306,5 points dans le benchmark à fil multiple. Les scores du CPU-Z pour l'Intel Core i9-10900K (10 cœurs, 20 threads) sont fixés à 584 et 7389 points respectivement.







Cela ne fait qu'alimenter le feu sur le leadership actuel d'AMD en matière de technologie et de performances.



VIDEOCARDZ