NVIDIA aurait déjà préparé une carte graphique RTX 3080 Ti.



La sortie de cette génération de GPU s'annonce comme l'une des plus intéressantes de ces dernières années ; pour de bonnes raisons comme pour de mauvaises. Nous avons entendu, et non vu, que NVIDIA a renoncé à plusieurs versions de cartes graphiques (les versions double VRAM des RTX 3070 et 3080 nous viennent à l'esprit), reportant le RTX 3070 jusqu'à ce qu'ils aient glané exactement ce qu'AMD proposera avec leur série RX 6000 ; se préparant à lancer un RTX 3060 Ti sans aucune annonce et avant même que le RTX 3060 ne soit lancé ; et maintenant, apparemment, la société prépare une réponse à la série RX 6000 d'AMD telle qu'elle a été annoncée, sous la forme du RTX 3080 Ti.







Les récentes fuites de performance ont placé un GPU AMD peu clair (et apparemment, même pas la puce Big Navi la plus rapide à ce niveau) au même niveau de performance que le RTX 3080 de NVIDIA, ce qui représente une augmentation considérable de la performance pour l'équipe rouge, après des années où elle n'était capable de rivaliser efficacement que dans les offres de milieu de gamme. Aujourd'hui, Kopite7kimi, un célèbre fabricant ayant fait ses preuves, affirme que NVIDIA prépare déjà une nouvelle carte graphique basée sur la GA102, dont les performances se situent entre celles des RTX 3080 et RTX 3090.



Selon lui, le GPU est identifié comme suit : GA102-250-A1, 9984FP32, 384bits GD6X - appelons-le RTX 3080 Ti. Si ces détails sont corrects, il s'agit encore d'un autre produit pour lequel le même GPU GA102 de 628 mm² doit être disponible - dans un scénario où la disponibilité des cartes graphiques RTX 3080, 3090 et probablement 3070 Ti est déjà insuffisante, si cette dernière devait se concrétiser. Le bus mémoire de ce futur RTX 3080 Ti hérite apparemment de la même conception que le RTX 3090, avec une solution 384 bits (contre 320 bits pour le RTX 3080), et probablement 12 Go de mémoire GDDR6X.



VIDEOCARDZ