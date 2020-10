SilverStone présente les refroidisseurs de CPU AIO PermaFrost PF360W et PF240W.



SilverStone a présenté aujourd'hui les garnitures blanches de deux de ses refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un en boucle fermée de la série PermaFrost. Il s'agit du PF360W avec son radiateur de 360 mm x 120 mm, et du PF240W avec son radiateur de 240 mm x 120 mm. La garniture blanche s'étend du corps du bloc-pompe, à travers la gaine en nylon des tubes de refroidissement, au radiateur (y compris ses ailettes en aluminium), et aux ventilateurs Air Blazer 120RW inclus.











Le bloc-pompe est orné de LED ARGB avec le logo caractéristique des flocons de neige de SilverStone, et chacun des ventilateurs inclus est équipé de LED ARGB au niveau du moyeu de la roue, la roue servant de diffuseur. Les deux modèles comprennent un module de contrôle RGB qui permet d'alterner entre 10 préréglages d'éclairage, bien que vous puissiez brancher directement le refroidisseur dans un connecteur ARGB à 3 broches de votre carte mère pour le contrôle logiciel.







Chacun des ventilateurs Air Blazer 120RW inclus tourne à une vitesse comprise entre 600 et 2 200 tr/min, poussant jusqu'à 92 CFM de débit d'air avec une pression statique de 3,53 mm H₂O, et un bruit de 7,4 à 35,6 dBA. Parmi les types de prises pour CPU pris en charge, on trouve LGA1200, AM4, LGA115x et LGA2066.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP