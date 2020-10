Les sorties Netflix de la semaine #29.







Holidate



Résumé : Quel enfer d’être célibataire pendant les fêtes ! Deux inconnus décident donc de jouer les (faux) amoureux pendant un an. Mais de (vrais) sentiments s’en mêlent…



Un trailer : Cliquez ICI.



Le collecteur de dettes 2



Résumé : French et Sue ont 48 heures pour recouvrer trois dettes, et tous les moyens sont bons, mais c’est sans compter sur la fureur du baron de la pègre lancé à leurs trousses.



Un trailer : Cliquez ICI.



Tortues Ninja 2



Résumé : Aidées d’April et de Casey, les Tortues Ninja passent à l’action lorsque Shredder s’évade de prison pour prendre le contrôle du monde avec Krang.



Un trailer : Cliquez ICI.



Nobody sleeps in the wood tonight



Résumé : Une bande d’ados accros à la technologie participe à un stage de désintoxication en forêt où une puissance maléfique a bien l’intention de les déconnecter pour toujours.



Un trailer : Cliquez ICI.



Suburra



Résumé : En 2008, une lutte pour le terrain d’une ville côtière près de Rome dégénère en un conflit meurtrier entre le crime organisé, les politiciens corrompus et le Vatican.



Un trailer : Cliquez ICI.



M’entends-Tu ? – saison 2



Résumé : Trois amies dans un quartier défavorisé s’accrochent à l’espoir et à l’humour pour supporter leurs relations amoureuses chaotiques et leurs familles dysfonctionnelles.



Un trailer : Cliquez ICI.



VON GURU