TECHPOWERUP nous propose le test de la : Nitro Concepts X1000.







Cela fait un moment que je n'ai pas essayé une chaise de jeu Nitro Concepts. Bien qu'il s'agisse d'une marque relativement nouvelle sur le marché, il y a encore suffisamment de produits dans son portefeuille. Le dernier né de la société est le X1000, qui me rappelle le cyborg T-1000 de Terminator, qui change de forme. Bien que cette chaise s'adresse principalement aux joueurs, plusieurs tests ont été effectués pour obtenir le certificat DIN EN 1335, qui certifie que ce produit peut être utilisé dans des environnements commerciaux.



Le Nitro Concepts X1000 est grand, promettant le confort tout en mettant l'accent sur une posture assise saine. Son revêtement en tissu et ses ornements en fibre de carbone s'accordent parfaitement, car ils se combinent bien pour ce look "course". Cela dit, Nitro Concepts s'efforce de maintenir des prix bas tout en conservant une ergonomie et une qualité de fabrication aussi élevées que possible.



Les designers allemands à l'origine de cette marque sont également responsables des chaises nobles, ils savent donc comment concevoir et mettre sur le marché des produits de haute qualité. L'aspect le plus intéressant de la X1000 est son prix abordable de 270 euros, TVA comprise, en Europe. La garantie est de deux ans en Europe, mais seulement la moitié pour toutes les autres régions, ce qui est dommage car une garantie d'un an est trop courte, surtout pour les chaises.



Voici la fiche technique :







