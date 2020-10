FINALWIRE nous propose une nouvelle version de AIDA64 : La 6.30.



FinalWire Ltd. a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Extreme 6.30, un outil de diagnostic et de benchmarking simplifié pour les utilisateurs particuliers ; la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Engineer 6.30, une solution de diagnostic et de benchmarking professionnelle pour les techniciens et ingénieurs informatiques des entreprises ; la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Business 6.30, une solution de gestion de réseau essentielle pour les petites et moyennes entreprises ; et la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Network Audit 6.30, un ensemble d'outils d'audit réseau dédié pour collecter et gérer les inventaires des réseaux d'entreprise.











La dernière mise à jour AIDA64 introduit des benchmarks optimisés pour les processeurs Intel "Tiger Lake" et "Rocket Lake", le contrôle des valeurs des capteurs sur les écrans SteelSeries Apex TKL OLED, et prend en charge les dernières plates-formes CPU AMD et Intel ainsi que les nouvelles technologies de calcul graphique et GPGPU d'AMD et de NVIDIA.











Nouvelles fonctionnalités et améliorations :



- L'AVX-512 a accéléré les benchmarks pour les processeurs Intel Tiger Lake et Rocket Lake,

- AVX a accéléré les benchmarks 64 bits pour le processeur Zhaoxin KaiXian KX-6000,

- SSE4 : des benchmarks 64 bits optimisés pour Intel Lakefield SoC,

- Nouvelle optimisation de la référence de hachage cryptographique SHA3-512,

- Améliorations pour les cartes mères à base de chipset AMD A520 et B550,

- Support d'affichage OLED SteelSeries Apex 7 TKL et Apex Pro TKL,

- Support OpenCL 3.0,

- Support de capteur NZXT Kraken X53, X63, X73, Z63, Z73,

- Support renforcé pour les cartes mères LGA-1200,

- Support préliminaire pour le processeur Intel Alder Lake,

- Détails du GPU pour AMD Radeon Pro W5500,

- Détails du GPU pour NVIDIA GeForce MX450, GeForce RTX 3000 Series,

- Correction de la gestion de l'HyperThreading par cœur (Intel Comet Lake-S).



Quoi de neuf depuis AIDA64 v6.00 :



- Référence de hachage cryptographique SHA3-512 utilisant AVX, AVX2 et AVX-512,

- L'AVX-512 a accéléré les tests de référence pour les processeurs Ice Lake d'Intel,

- AVX2 et FMA ont accéléré les benchmarks 64 bits pour les processeurs AMD Zen 2 Matisse et Renoir,

- AVX a accéléré les benchmarks 64 bits pour les processeurs Zhaoxin ZX-C+ et Zhaoxin KaiXian KX-5000,

- Art.Lebedev Optimus Popularis, BeadaPanel, El Gato Stream Deck, EVGA Z10 RGB, support d'écran LCD Matrix Orbital EVE3,

- SteelSeries Apex 7, Apex Pro, Rival 710 OLED Support d'affichage OLED,

- Support de capteur de refroidisseur de liquide Corsair H100i Platinum et H115i Platinum,

- Module de surveillance LED RGB amélioré,

- Cooler Master MP750 RGB LED support du tapis de souris,

- Aqua Computer Octo, Corsair Obsidian 1000D, EVGA iCX2, Farbwerk 360, support de capteur NZXT GRID+ V3,

- Soutien total à l'unité centrale Hygon C86 Mukti/Dhyana,

- Amélioration de la prise en charge des processeurs AMD Threadripper de 3e génération,

- Support préliminaire pour la 4ème génération de processeurs de bureau AMD Ryzen,

- Amélioration de la prise en charge des processeurs Intel Comet Lake et Ice Lake,

- Améliorations pour les cartes mères à base de chipset AMD X570,

- Prise en charge des contrôleurs et périphériques PCI Express 4.0,

- Support préliminaire pour les processeurs Intel Elkhart Lake, Jasper Lake, Rocket Lake,

- Support préliminaire pour le processeur Zhaoxin KaiXian KX-6000,

- Support avancé pour les contrôleurs RAID LSI,

- Soutien NVMe 1.4,

- Soutien de SMBIOS 3.4.0,

- Détails du GPU pour AMD Radeon RX 590 GME, Radeon RX 5500, Radeon RX 5600 XT, Radeon RX 5700, Radeon VII Series,

- Détails du GPU pour NVIDIA GeForce GTX 1600, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce MX330, GeForce MX350, GeForce RTX 2000 Super, GeForce RTX 2060 Series,

- Soutien préliminaire aux GPU d'AMD Navi,

- Blocage fixe au démarrage sur les systèmes à plusieurs groupes d'unités centrales,

- Repères SHA1 et VP8 retraités.



La famille de produits AIDA64 pour PC Windows comprend trois éditions professionnelles et une édition personnelle. L'offre phare de la société en matière de gestion des actifs informatiques avec des fonctions de diagnostic matériel est AIDA64 Business, tandis qu'une solution d'inventaire réseau dédiée appelée AIDA64 Network Audit est également disponible, pour un prix de licence plus bas.



Conçu pour les ingénieurs d'entreprise et les techniciens informatiques, AIDA64 Engineer comprend des outils experts non disponibles dans AIDA64 Extreme, l'édition familiale du logiciel. Aujourd'hui, les quatre éditions de l'AIDA64 sont mises à jour à la v6.30.



