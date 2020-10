PNY Announces XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600MHz Desktop Memory.



PNY a annoncé aujourd'hui l'ajout de la nouvelle mémoire de bureau XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600 MHz à l'assortiment de la société qui offrira les performances d'overclocking exigées aujourd'hui, combinées à la brillance de l'éclairage RGB et à un style inégalé. La vie d'aujourd'hui exige de la rapidité et des performances dans tout ce que nous faisons.



Que ce soit pour le travail, la création de contenu, l'apprentissage ou les jeux - et nous jouons - la demande de vitesse et de performance n'a jamais été aussi forte et, à ce titre, compter sur des composants qui offrent cette vitesse et cette performance n'est pas un luxe mais un must. Considérez que c'est fait.







Pour gagner des titres de jeux extrêmes, il faut augmenter la fréquence d'images, ce qui permet un chargement plus rapide à l'écran et permet aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Une mémoire plus rapide signifie moins de goulots d'étranglement pour les CPU et GPU modernes qui se développent grâce à une RAM à grande vitesse. La mémoire de bureau PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600 MHz offre les performances overclockées requises et prend en charge la technologie XMP 2.0 pour offrir une expérience de jeu supérieure.







Un style inégalé



Maintenez la chaleur sur le jeu et les modules refroidissent sous pression. La mémoire de bureau PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600 MHz est conçue avec notre dissipateur de chaleur le plus avancé à ce jour, qui offre un refroidissement amélioré et un design géométrique 3D à facettes agressif.



Pour que tout mod ou système reste à son meilleur, la configuration de LED 5x2 double face logée à l'intérieur d'une lentille à guide de lumière dépolie fournit un éclairage RVB brillant qui élimine les ombres et les points sombres. Le RGB est compatible avec les principales cartes mères et est prêt à être synchronisé avec ASUS AURA SYNC, Gigabyte RGB FUSION 2.0, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome SYNC1 pour une expérience RGB ultime.



Spécifications du produit :



- Mémoire de bureau compatible DDR4 RGB,

- Diffuseur de chaleur intégré,

- Fréquence : 3600 MHz (PC4-28800),

- Horaires : 18-20-20, CAS 18, tRas42,

- Tension : 1,35 V.



Disponibilité



PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600 MHz Desktop 16 GB Kit (2 x 8 GB) sera disponible d'ici la Mi-Novembre 2020.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP