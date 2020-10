COUGAR nous propose : Le VM410.



Cougar a présenté aujourd'hui le VM410, son casque de jeu stéréo phare. Le VM410 est doté de quelques fonctions inédites, dont quelques éléments empruntés aux casques de qualité audiophile. Pour commencer, ses boîtes sont suspendues à un joint métallique à 3 axes qui permet des ajustements horizontaux et verticaux.



Un bandeau en silicone peut être ajusté sur les boîtes, tandis que des surbandes métalliques maintiennent les deux boîtes ensemble structurellement. Le support de microphone détachable contient un grand condensateur de microphone unidirectionnel de 9,7 mm.























Quant aux boîtes du VM410, elles contiennent des conducteurs en néodyme de 53 mm avec des diaphragmes en graphène, des mailles en papillon et une chambre arrière caverneuse. Vous obtenez deux jeux d'oreillettes remplaçables par l'utilisateur, l'un en cuir doux au toucher et l'autre en tissu polyester respirant.



Mais ce n'est pas tout. Le Cougar a utilisé un câblage de qualité audiophile pour accompagner le casque, chacun des deux boîtiers étant équipé d'un câble en cuivre à triple isolation allant jusqu'à la prise. Le composant du casque offre une sensibilité allant jusqu'à 116 dB à 1 kHz, une impédance de 32 Ω et une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Le micro est sensible à -113 dB à 1 kHz, avec la même réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz que le casque, et une impédance <2 kΩ.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP