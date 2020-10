GIGABYTE nous propose : La RTX 3090 VISION OC.



GIGABYTE a soutenu son lancement fin septembre de la carte graphique VISION OC basée sur la RTX 3080 et destinée aux créateurs, avec une carte basée sur le GeForce RTX 3090 (modèle : GV-N3090VISION OC-24GD), un GPU qui offre de plus grands dividendes aux créateurs grâce à sa mémoire vidéo de 24 Go.



Les cartes graphiques et les cartes mères de la marque VISION de GIGABYTE s'adressent aux créateurs, et la RTX 3090 VISION OC, lorsqu'il est associé aux pilotes GeForce Studio de NVIDIA, offre une solution formidable à mi-chemin entre les segments de marché du jeu et de la visualisation professionnelle.



















La GIGABYTE RTX 3090 VISION OC est livré avec le même design de carte que le RTX 3080 VISION OC, mais avec l'ajout de l'interface NVLink pour le multi-GPU explicite. La carte est livrée avec un léger factory OC qui voit le GPU monter jusqu'à 1755 MHz (contre 1695 MHz de référence), tandis que la mémoire est laissée intacte à 19,5 Gbps (GDDR6X-efficace), pour 940 Go/s de bande passante mémoire.



Les interfaces d'affichage comprennent trois DisplayPort 1.4a et deux connecteurs HDMI 2.1. La carte est alimentée par deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches. Elle utilise une solution de refroidissement à triple fente et triple ventilateur avec le schéma de conception VISION.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP