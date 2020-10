MSI nous propose une nouvelle carte mère : La MPG Z490 CARBON EK X.



Les cartes mères MPG aident les gamers à dévoiler leur personnalité avec style grâce à une technologie de rétroéclairage LED RGB disposant d'une fonction de synchronisation avec des périphériques compatibles. Vous pourrez par exemple connecter des rubans de LED qui, en plus d'apporter du style à votre PC, pourront être paramétrés pour réagir selon les actions de votre jeu. Avec les cartes mères MSI MPG, vous deviendrez vite le centre de l'attention.







La carte mère MPG Z490 CARBON EK X est accompagnée d'une solution de refroidissement EK exclusive, un monobloc dont l'esthétique s'accorde à merveille avec les motifs de fibre de carbone de la carte, désormais iconiques. Pour exploiter tout le potentiel des processeurs Intel Core de 10ème génération, le monobloc EK exclusif assure le refroidissement impeccable du processeur et du module VRM afin d'éviter tout problème de throttling et ainsi assurer aux joueurs de bénéficier de performances stables même dans les moments les plus exigeants de leur jeu. Avec la carte mère MPG Z490 CARBON EK X, soyez prêt à relever tous les défis.



Fiche technique simplifiée :



- Support des processeurs Intel Core/Pentium Celeron de 10ème génération pour socket LGA 1200,

- Support mémoire DDR4, jusqu'à 5000 (OC) MHz,

- Prête pour le futur avec le support de la norme Lightning Gen4,

- Refroidissement du processeur et du module VRM par watercooling avec monobloc EK sur mesure,

- Alimentation numérique avec 12 phases d'alimentation Duet Rail, connecteurs d'alimentation à 8 + 4 broches et technologies Core Boost et DDR4 Boost,

- Technologie de rétroéclairage LED RGB Mystic Light avec 16,8 millions de couleurs et 29 effets de lumière,

- Technologie M.2 Shield Frozr sur les slots M.2 pour les protéger contre la surchauffe et le throttling,

- Lightning USB 20G : le contrôleur ASmedia 3241 USB 3.2 Gen2x2 offre un taux de transfert de 20 Gb/s,

- Normes de connexion réseau 2,5 G LAN et Wi-Fi 6 AX pour une connexion ultrarapide, stable et sécurisée,

- Audio Boost 4 pour un son de grande qualité et une immersion parfaite dans votre jeu,

- Support d'un configuration multi-GPU AMD Crossfire™ 2-way sur les slots PCIe Steel Armor.



Pas de date ni de prix pour le moment.



