Le Cooler Master ControlPad est maintenant disponible.







Le Cooler Master ControlPad est maintenant disponible chez des revendeurs partenaires sélectionnés en Amérique du Nord et en Australie. Lancé dans le cadre d'une campagne Kickstarter en 2018, le ControlPad est un clavier mécanique à 24 touches avec contrôle sensible à la pression.



Les partisans de la campagne Kickstarter ControlPad ont pu acquérir le produit en mai 2019. Désormais, Cooler Master le mettra à la disposition de tous et a commencé à référencer le ControlPad auprès de revendeurs partenaires sélectionnés. Le ControlPad de Cooler Master est disponible en interrupteurs mécaniques Gateron Red et Cherry MX Red.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Caractéristiques du Cooler Master ControlPad



- Interrupteurs Gateron ou Cherry MX : Dominez les situations de tir rapide grâce à des interrupteurs de haute qualité pouvant supporter 50 millions de clics,

- La technologie révolutionnaire Aimpad : Un partenariat exclusif qui vous donne un avantage concurrentiel avec une sensibilité à la pression dans les scénarios de travail et de jeu,

- Repose-poignet magnétique amovible : Pour un confort supérieur lors de longues sessions de jeu ou de création,

- Aluminium brossé anodisé : construction durable et de haute qualité avec un châssis en aluminium brossé de qualité industrielle,

- Rétro-éclairage RGB : Affichez un spectacle de lumière clignotante ou illuminez vos touches pour mettre en évidence des macros ou des raccourcis clavier personnalisés,

- Ajustement des paramètres à la volée : Deux molettes de précision et une touche de fonction associable vous permettent de contrôler entièrement l'éclairage, le volume et les profils, sans avoir besoin de logiciel.



Prix et disponibilité



Le Cooler Master ControlPad est maintenant disponible aux États-Unis sur Amazon (version rouge Gateron) au prix de 89.99 Dollars, et sera disponible à partir du 23 Octobre 2020.



Pour en savoir plus sur le ControlPad, rendez-vous sur le sire de Cooler Master en Cliquant ICI.



VORTEZ