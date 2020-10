L'AMD Ryzen 5 5600X remporte la palme de l'unité centrale la plus rapide dans les résultats de Passmark Single-Thread.

L'AMD Ryzen 5 5600X remporte la palme du CPU le plus rapide dans les résultats de Passmark Single-Thread.



AMD a amélioré la conception de son noyau Zen, et avec la dernière version de Zen 3 IP trouvée dans les processeurs Ryzen de la série 5000, il semble que la société ait trouvé de l'or. Grâce au reportage de VideoCardz, nous savons que le prochain processeur Ryzen 5 5600X d'AMD a été évalué et comparé à d'autres offres concurrentes. Dans l'évaluation des processeurs appelée PassMark, qui évalue tous les processeurs en fonction de leurs performances en mode multithread et single-thread, le processeur Ryzen 5 5600X d'AMD a remporté la palme du processeur le plus rapide dans le tableau des résultats en mode single-thread.



Avec un score étonnant de 3495 points, il est maintenant le CPU le plus rapide pour les charges de travail 1T. Cela place le CPU au-dessus du meilleur processeur actuel d'Intel, le i9-10900K, qui obtient 3177 points. Le noyau Zen 3 a donc une avance d'environ 10 % sur la concurrence.











Pour rappel, le processeur AMD Ryzen 5 5600X est un processeur à six cœurs et douze fils qui a une horloge de base de 3,7 GHz et qui augmente la fréquence des cœurs à 4,6 GHz, le tout dans les limites du TDP de 65 watts. L'unité centrale dispose de 32 Mo de cache de niveau 3 (L3) et de 3 Mo de cache de niveau 2.



VIDEOCARDZ