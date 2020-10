Le GPU Intel Xe-HPG DG2 est dans les laboratoires.



Dans ses résultats du troisième trimestre, Intel a révélé qu'elle livrait désormais le premier GPU discret d'Intel - le DG1. Nom de code Intel Iris Xe MAX, le GPU devrait arriver dans les ordinateurs portables ultra-portables et les designs. Il est basé sur la conception Xe-LP, qui est la configuration du GPU d'Intel pour les iGPU et les modèles à faible consommation. Cependant, pour satisfaire les besoins des joueurs, Intel ne sera pas satisfait par cette seule configuration de GPU.







La société aurait besoin de quelque chose de plus rapide et de plus gourmand en énergie pour alimenter les plus hautes fréquences et les plus hautes résolutions. Entrez dans le monde du GPU Xe-HPG DG2. Conçu pour les joueurs, il dispose de toutes les fonctionnalités matérielles que l'on peut attendre d'un tel GPU, comme le raytracing, etc. Ce GPU est fabriqué en dehors des usines d'Intel, très probablement dans les locaux du TSMC. En ce moment, ce GPU est en phase alpha et démarre dans les laboratoires d'Intel, ce qui signifie que le silicium final ne sera disponible que dans quelques mois.



TECHPOWERUP