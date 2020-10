Lenovo annonce le portable de jeu Legion Slim 7.



Aujourd'hui, Lenovo a annoncé son dernier portable de jeu de 15 pouces, le Lenovo Legion Slim 7, alimenté par les processeurs mobiles AMD Ryzen 4000 H-Series de niveau supérieur, pour la première fois sur ce modèle haut de gamme. Associé au puissant NVIDIA GeForce RTX 2060 avec le GPU Max-Q Design pour le raytracing en temps réel, le Lenovo Legion Slim 7 est également le portable de jeu de 15 pouces le plus léger du monde avec NVIDIA GeForce RTX. Désormais, les joueurs ont plus de choix de processeurs lorsqu'ils choisissent le portable de jeu GeForce RTX élégant et sauvage de Lenovo Legion qui répond à leurs besoins.







Disponible dans une teinte gris ardoise avec un processeur mobile AMD Ryzen 9 4900H, le design épuré de cette saison est conçu pour impressionner les joueurs et les acheteurs des fêtes avec un bouton d'alimentation intégré plus sûr avec lecteur d'empreintes digitales et le son incroyablement immersif du système de haut-parleurs Dolby Atmos avec Sound Radar by Dolby, le tout placé à l'intérieur de la chambre acoustique bien conçue de Lenovo pour réduire les cliquetis et offrir un son plus clair.







Conçu pour une productivité tout au long de la journée avec Windows 10 Pro et une vitesse d'horloge de jeu accrue la nuit, le nouveau Lenovo Legion Slim 7, élégant et sauvage, est doté d'un clavier TrueStrike rétroéclairé blanc pour une sensation plus mécanique de déplacement des touches plus profond via des seconds commutateurs de transition.



Avec sa webcam intégrée et son obturateur de confidentialité, ainsi que plusieurs options visuelles de 15,6 pouces, le Lenovo Legion Slim 7 est idéal pour les streamers et dispose d'un écran IPS VESA DisplayHDR 400 de 4K (3840 x 2160), d'une luminosité de 500 nits, d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, d'une gamme de couleurs Adobe RGB à 100 % et de la technologie Dolby Vision pour une qualité d'image spectaculaire et ultraviolette.



Fabriqué en aluminium de qualité aérospatiale pour une extrême légèreté et un encombrement réduit, le portable Lenovo Legion Slim 7 mesure 17,9 mm d'épaisseur et ne pèse que 1,86 kg. Tous sont refroidis de manière optimale par Lenovo Legion Coldfront 2.0 pour vous aider à faire face à une bataille en jeu ou à une charge de travail importante, plus une batterie de 71 WHr et jusqu'à 9,6 heures d'autonomie et Rapid Charge Pro.3 Profitez de Bluetooth 5.1 et obtenez jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz et 2 To de stockage M.2 NVMe PCIe SSD. Et pour une connectivité plus fiable, optez pour le module Killer Wi-Fi 6 AX1650 pour des latences plus faibles pendant les jeux, les émissions en streaming et la création de contenu.



Prix et disponibilité



Le portable de jeu Lenovo Legion Slim 7 de 15 pouces équipé de processeurs mobiles AMD Ryzen 4000 H-Series sera disponible à partir d'Octobre 2020, avec un prix prévu à partir de 1 369.99 Dollars.



