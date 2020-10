THE GURU3D nous propose le test du : Deepcool AS500.



Aujourd'hui, nous passons en revue un refroidisseur d'air de Deepcool : le AS500 (un peu trop similaire au nom d'un refroidisseur d'air Corsair récent - le A500, n'est-ce pas ?) Ce n'est pas le premier produit Deepcool que nous avons examiné ici sur guru3d. Par exemple, il y a plus d'un an, nous avons eu l'occasion de voir leur modèle phare Assassin III. Cette fois-ci, il s'agit d'un refroidisseur de CPU à une tour basé sur la conception à cinq caloducs et un ventilateur PWM TF140S, le tout dans un format compact.



Le ventilateur du Deepcool AS500 a une large plage de vitesse de rotation de 500 à 1200 tours/minute. Le débit d'air maximum est de 70,81 CFM, avec un niveau sonore ne dépassant pas 26 dBA. Grâce à la conception mince du refroidisseur (48 mm), il ne devrait pas y avoir de conflits avec les bâtons de RAM.



Les cinq caloducs ont une épaisseur de 6 mm. Ajoutez à cela la densité élevée des ailettes et la performance ne devrait pas poser de problème dans la plupart des scénarios. Quant aux éléments non standard (dans un refroidisseur à air), vous trouverez l'élément RGB ici. Le couvercle supérieur du radiateur est équipé d'un éclairage ARGB.







Il est possible de modifier les effets d'éclairage à l'aide du contrôleur dédié (et groupé).



Le Deepcool AS500 est compatible avec les CPU suivants :



- AMD : AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1.

- Intel : LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155.







Il sera intéressant de voir comment il se comporte par rapport à d'autres refroidisseurs d'air, notamment le vaisseau amiral Noctua NH-D15 et certains AIO, n'est-ce pas ? Nous allons vérifier cela sur les deux plates-formes AMD (Ryzen 7 3700X) et Intel (Core i9 9900K). Pour un prix de 59 USD, vous recevez un refroidisseur mince avec un ventilateur de 140 mm et quelques RGB.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



