ASUS annonce les ordinateurs portables M415 et M515.



ASUS a annoncé aujourd'hui les ordinateurs portables M415 de 14 pouces et M515 de 15,6 pouces, deux modèles puissants, élégants et d'un bon rapport qualité-prix, qui sont équipés de processeurs AMD Ryzen. Avec un processeur mobile AMD Ryzen 7 3700U et une conception à double stockage, les M415 et M515 ont plus que suffisamment de puissance pour faire face aux tâches quotidiennes.



Ils sont dotés d'écrans NanoEdge à cadre fin qui leur confèrent une conception plus compacte, et le M415 comprend également en option le pavé numérique ASUS éclairé par LED pour faciliter la saisie des données.







Une allure de classe, une performance de classe



Les ASUS M415 et M515 offrent des performances puissantes dans un design compact et élégant. Alimentés par un processeur mobile AMD Ryzen 7 3700U, et dotés d'une option de double stockage avec un SSD de 512 Go et un disque dur de 1 To, les M415 et M515 sont parfaits pour une utilisation quotidienne sans effort.



Les M415 et M515 sont également dotés d'écrans NanoEdge à cadre fin qui offrent un rapport écran/corps impressionnant pouvant atteindre 83 %, une performance hors pair dans cette catégorie. En outre, la conception NanoEdge permet de créer un encombrement très compact et de réduire le poids à seulement 1,5 kg pour le M415 et 1,8 kg pour le M415.



Une construction robuste et durable



La nouvelle conception industrielle des ASUS M415 et M515 intègre des caractéristiques qui augmentent la durabilité : des supports métalliques sous le clavier améliorent la rigidité lors de la frappe ou de l'utilisation du pavé tactile, et les côtés du couvercle sont renforcés pour fournir un support structurel au couvercle, au panneau et à la charnière.



Le disque dur est doté de la technologie antichoc E-A-R®, qui consiste en un pare-chocs physique enroulé autour du disque dur qui amortit l'impact des chocs physiques. Il existe également une protection active du disque dur qui détecte automatiquement les chocs et les vibrations sur les trois axes afin de protéger les mécanismes internes du disque dur, de sorte que les utilisateurs puissent travailler sans souci, même dans un véhicule en mouvement.



Parfait pour la productivité et le divertissement au quotidien



L'accès aux ASUS M415 et M515 est facile et sécurisé, avec un capteur d'empreintes digitales optionnel intégré au pavé tactile pour permettre un accès d'une seule touche via Windows Hello.



Le pavé numérique optionnel éclairé par des LED sur le M415 permet une saisie de données facile, et les deux modèles ont un clavier rétro-éclairé de taille normale qui est parfait pour travailler dans des environnements sombres. Le clavier est conçu de manière ergonomique, avec une construction robuste d'une seule pièce et une course des touches allant jusqu'à 1,4 mm pour une frappe confortable.



La connectivité complète facilite la connexion des périphériques, avec le WiFi 5 (802.11ac) à double bande et le Bluetooth®5 pour les connexions sans fil. Les ports d'entrée/sortie comprennent des ports USB 3.2 Type-C® (USB-C®), USB 3.2 Type-A, deux ports USB 2.0 Type-A, une sortie HDMI et un lecteur de carte microSD.



La batterie de haute qualité offre une excellente autonomie et une durée de vie jusqu'à 3 fois supérieure à celle des batteries lithium-ion standard. La technologie de charge rapide permet aux utilisateurs de charger une batterie faible à 60 % en seulement 49 minutes. La technologie ASUS Battery Health Charging intégrée permet également une charge plus sûre, grâce à des mesures conçues pour réduire le taux d'expansion de la batterie pendant la charge afin de garantir qu'elle reste en bon état.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D