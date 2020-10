DeepCool présente les refroidisseurs de CPU compacts AS500 et AS500 PLUS.







DeepCool présente aujourd'hui ses nouveaux refroidisseurs de CPU AS500 et AS500 PLUS, compacts, dotés de cinq caloducs de 6 mm et d'un dissipateur de chaleur mince à tour unique pour une compatibilité maximale. Les DeepCool AS500 et AS500 PLUS sont associés à un ventilateur PWM DeepCool TF140S à palier fluidodynamique, deux ventilateurs en configuration push-pull pour l'AS500 PLUS. Il peut gérer des processeurs jusqu'à 220W TPD avec des niveaux de bruit minimums de seulement 24dBA.



Une petite vidéo de présentation (AS500) : Cliquez ICI.



Place maximum pour les barrettes mémoires







Le DeepCool AS500 a un dissipateur thermique d'une profondeur minimale de 48 mm qui offre une flexibilité en configuration à un ou deux ventilateurs pour assurer un dégagement maximal des emplacements mémoire. D'une hauteur de 164 mm et d'une largeur totale de 142 mm, le DeepCool AS500 s'intègre facilement dans la plupart des boîtiers de mi-tour sans aucune interférence.



Éclairage RGB adressable







Le refroidisseur de processeur DeepCool AS500 est doté d'un couvercle noir élégant et d'une bande LED RVB adressable de 5V qui donne une lueur discrète. L'éclairage ARGB est conçu pour prendre en charge les technologies de synchronisation RGB de la carte mère pour un éclairage RGB synchronisé avec le reste du système. L'éclairage ARGB peut être contrôlé par le contrôleur câblé inclus ou par le logiciel RGB de la carte mère.



Compatibilité des sockets suivants :



- Intel : LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155,

- AMD : AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1.



Prix, disponibilité et garantie



Les refroidisseurs d'UC DeepCool AS500 et AS500 PLUS sont couverts par une garantie de 3 ans.



Maintenant disponible chez Amazon UK, à 59,90 euros pour le DeepCool AS500 et 71.90 euros pour le DeepCool AS500 PLUS.



VORTEZ