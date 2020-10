PNY nous propose : Le XLR8 CS3040 M.2 NVMe.



PNY a annoncé aujourd'hui le lancement du XLR8 CS3040 M.2 NVMe Gen4 x4 Solid State Drive, le "CS3040", qui offrira la vitesse de nouvelle génération et les performances ultra-haute exigées aujourd'hui. La quête de PNY pour développer le stockage interne ultra-rapide absolu pour répondre aux demandes actuelles des créateurs de contenu 4K et 8K, des applications à haute intensité et des jeux toujours plus exigeants, a conduit au lancement du premier Solid State Drive PCIe 4.0 de la société.



Avec le soutien toujours croissant des fabricants de processeurs et de cartes mères au dernier protocole NVMe Gen 4.0, il est éminent de disposer d'un SSD de soutien qui, une fois combiné, amènera les utilisateurs intensifs à un véritable niveau Gen 4.0 et leur offrira les performances et l'expérience qu'ils exigent en fin de compte. Offrant dès aujourd'hui l'avenir des performances ultra-élevées et la vitesse de la prochaine génération, le CS3040 offre des vitesses séquentielles allant jusqu'à 5 600 Mo/s en lecture et 4 300 Mo/s en écriture qui accéléreront la productivité et élèveront l'expérience de jeu à un tout autre niveau.







La famille de produits CS3040 est disponible en deux versions : avec et sans dissipateur thermique intégré en aluminium extrudé, conçu pour augmenter la dissipation de la chaleur et améliorer les performances, même dans les applications les plus exigeantes. Le dissipateur en aluminium extrudé fournit 45 grammes de masse thermique et a été méticuleusement conçu avec huit ailettes verticales qui offrent une plus grande surface de dissipateur et un flux d'air optimisé, ce qui se traduit par une absorption et une dissipation plus rapides de la chaleur lors de charges de travail soutenues.



Caractéristiques du produit :



- Dissipateur thermique en aluminium extrudé sur certains modèles,

- La prochaine génération à une vitesse allant jusqu'à 5 600 Mo/s Séq. Lecture et 4 300 Mo/s Séq. Écriture,

- Une bande passante améliorée qui permet des performances extrêmes et une faible latence, ce qui la rend supérieure aux SSD basés sur SATA et NVMe Gen 3,

- Une consommation d'énergie plus faible qui se traduit par une plus grande efficacité énergétique,

- Une plus grande endurance grâce à la capacité du disque à résister à des conditions extrêmes et à conserver les données même en cas de chute.



Spécifications :



- Interface PCIe 4.0 (NVMe Gen4 x4), supporte NVMe 1.4,

- Facteur de forme : M.2 2280 o Capacités : 500 Go, 1 TB et 2 TB,

- Vitesse : jusqu'à 5 600 Mo/s en lecture et jusqu'à 4 300 Mo/s en écriture (varie selon le modèle),

- Garantie : 5 ans.



En plus du lancement du CS3040, PNY complète la gamme SSD de la société en ajoutant des capacités supplémentaires aux modèles actuels ainsi qu'une nouvelle campagne budgétaire M.2.



- 4 To NVMe M.2 CS2130 : jusqu'à 3 500 Mo/s en lecture et 3 000 Mo/s en écriture,

- 4 TB XLR8 NVMe M.2 CS3030 : 3 500 Mo/s en lecture et 3 100 Mo/s en écriture,

- CS900 M.2 SATA III en 250 Go, 500 Go et 1 To, les vitesses séquentielles varient en fonction de la capacité et atteignent jusqu'à 550 Mo/s en lecture et jusqu'à 515 Mo/s en écriture.



Disponibilité du produit : La disponibilité des produits présentés dans ce communiqué de presse varie en fonction du modèle et de la capacité, la plupart d'entre eux commençant à être livrés à la Mi-Novembre 2020, à temps pour le Vendredi noir et la période des fêtes.



TECHPOWERUP