MSI lance l'optimisation du type de refroidisseur de CPU sur ClickBIOS 5.



MSI, un des principaux fabricants mondiaux de cartes mères, annonce la nouvelle fonctionnalité du BIOS : Réglage du refroidisseur du CPU. Le "CPU Cooler Tuning" est une conception innovante qui libère les processeurs de la puissance thermique du refroidisseur en boîte après que les utilisateurs l'aient remplacé par une meilleure solution. Il aide les utilisateurs à tirer profit de tout le potentiel des processeurs.



Il est également très intuitif et facile à utiliser. Le menu déroulant montre les options aux utilisateurs et leur permet de choisir la solution de refroidissement. Le système modifie automatiquement la puissance et la limite de courant aux valeurs correspondantes.







Ce tableau indique la puissance maximale et la limite de courant des cartes mères B460 & H410 et la fréquence qu'elles peuvent atteindre. Il est évident que la limite de puissance a un impact énorme sur la fréquence de boost lorsque le processeur est en charge. Tant que le refroidisseur est suffisamment efficace, MSI recommande aux utilisateurs de fixer la limite de puissance à une valeur plus élevée pour de meilleures performances.



Les solutions thermiques de seconde monte sont de plus en plus populaires en raison de leur meilleure performance en matière de bruit et de refroidissement. Avec le MSI CPU Cooler Tuning, les utilisateurs peuvent obtenir une amélioration supplémentaire des performances de l'ordinateur.



TECHPOWERUP