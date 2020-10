AMD semble travailler sur le GPU Navi 10 axé sur les monnaies cryptographiques.



Les nouveaux correctifs de Linux semblent pointer vers une carte graphique AMD axée sur la cryptoconnaissance. Repérés pour la première fois par Phoronix, les correctifs ajoutent des descriptions pour un "SKU de la chaîne de blocs navi10" - c'est une description qui se décrit assez bien.



L'ID de l'appareil est rapporté comme étant 0x731E, et Phoronix dit que la différence majeure entre cette carte graphique et les autres offres Navi 10 sur le marché (à savoir RX 5700XT et RX 5700) est l'absence de moteurs Display Core Next (DCN) et Video Core Next (VCN). On ne sait pas encore si ces moteurs sont absents du silicium ou s'ils sont simplement désactivés par d'autres moyens. Leur absence, cependant, pointe vers les cartes sans sortie graphique, une pratique lapalissade pour les produits d'exploration graphique axés sur la cryptographie des devises.







Phoronix estime qu'elle ne devrait pas être publiée avant début 2021, compte tenu de la date à laquelle les informations sur les correctifs seront disponibles pour Linux. Bien que le marché de l'extraction de devises cryptographiques accélérée par le GPU ne soit plus ce qu'il était (heureusement), il y a encore une opportunité de marché à exploiter ici - alors que les ASIC sont devenus plus courants, il y a encore de nombreuses alternatives d'extraction de devises par le GPU dans le domaine de la cryptographie.







Un produit axé sur la cryptographie pourrait détourner les utilisateurs des produits de consommation axés sur les jeux, ce qui allégerait la pression sur l'approvisionnement de la prochaine série RX 6000 d'AMD, surtout si ce GPU basé sur le Navi 10 (ou devrait-on l'appeler CHU - Cryptocurrency Hashing Unit ?) comporte quelques ajustements de tension et de puissance pour augmenter l'efficacité énergétique sur ces charges de travail.



