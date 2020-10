Genesis annonce la souris de jeu légère Krypton 550.



Genesis Krypton 550 est une souris de jeu conçue pour des solutions éprouvées. Le fabricant a opté pour un capteur précis et un logiciel complet, et l'ensemble est enfermé dans un boîtier perforé ultraléger avec éclairage PRISMO. La Genesis Krypton 550 est une souris de jeu aux fonctionnalités étendues. Son logiciel permet aux utilisateurs de modifier les fonctions de chacun de ses sept boutons, de créer des macros et de les enregistrer dans la mémoire intégrée. Le suivi des mouvements est assuré par le capteur PixArt PMW 3325. Selon le fabricant, il gère une accélération allant jusqu'à 20 G et suit les mouvements à une vitesse allant jusqu'à 100 pouces par seconde.







La sensibilité du capteur peut être configurée de 200 à 8000 DPI. Grâce à son boîtier perforé de 70 g, le Genesis Krypton s'avère être une offre intéressante pour les fans de FPS qui recherchent vitesse et précision. La durabilité et la personnalisation ont également été au centre des préoccupations des concepteurs. Le fabricant a choisi des interrupteurs Huano offrant une durabilité allant jusqu'à 20 millions de clics, et la roue, les intérieurs et les bords inférieurs sont équipés d'un éclairage LED RGB.







Les utilisateurs peuvent choisir parmi 16 millions de couleurs et profiter de l'effet PRISMO. Genesis Kryption 550 se connecte à l'ordinateur avec un câble de 1,8 m. Il est entouré d'une tresse textile pour assurer sa durabilité. L'appareil devrait être disponible sur le marché dans la seconde moitié du mois d'octobre.



La Genesis Krypton coûtera environ 34.99 euros. La souris est disponible en version blanche ou noire.



Spécifications techniques :



- modèle de souris : câble,

- couleurs disponibles : blanc, noir,

- taille : 128 x 68 x 42 mm,

- poids : 70 g,

- capteur : PixArt PMW3325,

- sensibilité : 200 - 7200 DPI,

- vitesse de suivi maximale : jusqu'à 100 pouces par seconde,

- accélération : jusqu'à 20 G,

- le taux de participation aux élections : 1000 Hz,

- mémoire intégrée : oui,

- nombre de boutons : 7,

- logiciel : oui, avec la possibilité de sauvegarder des macros,

- éclairage : oui, LED RGB avec effet PRISMO,

- cordon : 1,8 m USB,

- compatibilité : Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android.



TECHPOWERUP