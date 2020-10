Acer annonce le Porsche Design Acer Book RS Laptop.



Porsche Design et Acer ont conclu un nouveau partenariat qui fusionne la philosophie de conception fonctionnelle et l'esprit d'ingénierie de Porsche Design avec les innovations technologiques et les connaissances profondément ancrées d'Acer dans le segment informatique mondial. Les deux parties s'efforcent de fournir des produits uniques et de pointe. La première création développée en collaboration est un ordinateur portable haut de gamme qui combine des technologies avancées avec des éléments de design puristes et minimalistes.







Le Porsche Design Acer Book RS avec un châssis compact entièrement métallique intègre le dernier processeur Intel Core i7 de 11ème génération et un GPU NVIDIA GeForce MX350 tout en restant léger de seulement 1,2 kg. Le châssis est recouvert d'un revêtement en fibre de carbone, une touche distinctive issue de décennies de conception de sports motorisés qui apprécient la fibre de carbone pour sa légèreté, sa résistance et ses performances extrêmes.



Le Porsche Design Acer Book RS a été co-développé avec Intel et comprend des modèles vérifiés sur la plate-forme Intel Evo pour répondre aux objectifs clés de l'expérience, à savoir une réactivité constante sur la batterie, un réveil instantané, une durée de vie réelle de la batterie et une charge rapide, ce qui en fait un ordinateur portable exceptionnel pour accomplir des choses.







Un design unique et iconique



Suivant la philosophie de Porsche Design en matière d'optimisation des fonctions, le Porsche Design Acer Book RS est une déclaration sur l'informatique raffinée dans laquelle chaque caractéristique a un but. Un couvercle en fibre de carbone 3k se détache du châssis de l'appareil, usiné CNC et taillé au diamant, un contraste qui donne un caractère audacieux tout en permettant une portabilité incroyable ; l'unité entière est seulement légère de 1,2 kg et mince de 15,99 mm.



Les deux couvercles sont reliés par une charnière monocoque qui surélève légèrement le clavier à l'ouverture de l'ordinateur portable, améliorant ainsi le refroidissement et créant une expérience de frappe plus ergonomique. Les touches rétroéclairées permettent de taper facilement, même la nuit, et le pavé tactile de précision en verre offre une prise en charge multi-gestes pour une expérience multitâche plus intuitive.



Des performances puissantes et immersives



Sous sa carrosserie, le Porsche Design Acer Book RS est équipé des derniers processeurs Intel Core i7 de 11ème génération avec des graphismes Intel Iris Xe et des GPU NVIDIA GeForce MX350 discrets en option et 16 Go de RAM pour garantir qu'il est capable de naviguer en toute transparence dans tout ce qui se présente dans une journée de travail. Il est doté d'un écran tactile FHD IPS de 14 pouces recouvert d'une couche de verre antimicrobien Corning Gorilla Glass, qui couvre 100 % de la gamme de couleurs sRGB et est accentué par des cadres ultra étroits qui permettent un rapport écran/corps immersif de 90 %.



Deux caloducs en cuivre assurent le refroidissement de l'appareil et l'impressionnante batterie dure 17 heures, tout en étant capable de générer 4 heures d'utilisation avec une charge rapide de 30 minutes en une pincée. La double bande Intel Wi-Fi 6 (Gig+), une gamme complète de ports (USB-C, Thunderbolt 4 et USB3.2 Gen 2) et des fonctions intelligentes, telles que des connexions plus sûres par empreintes digitales via Windows Hello, Modern Standby & Wake on Voice, affinent encore l'expérience utilisateur.







Accessoires sur mesure



Compartimenté et multifonctionnel par nature, le Porsche Design Acer Travelpack RS (tapis de souris, souris, pochette de transport et étui pour ordinateur portable) est un compagnon idéal pour accompagner le Porsche Design Acer Book RS. La pochette de voyage est fabriquée en cuir ECCO PALERMO XA, un matériau durable, agréable au toucher et qui brille d'un éclat subtil. Des fermoirs magnétiques relient la pochette à un étui pour ordinateur portable fabriqué dans un tissu 1680D, hydrofuge et parfait pour protéger l'ordinateur des rayures et de l'usure inhérente à un mode de vie nomade. Dans un esprit d'efficacité, le couvercle détachable de la pochette a été conçu pour servir de tapis de souris.



La souris Acer Mouse RS Bluetooth et sans fil de Porsche Design complète le pack de voyage. La fibre de carbone est utilisée pour renforcer le bouton gauche de la souris avec du caractère, et est également utilisée pour le couvercle inférieur de la souris. Ce matériau solide assure à la souris une longue durée de vie et abrite également un interrupteur DPI qui permet aux utilisateurs de passer rapidement de trois niveaux de sensibilité préréglés.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Prix et disponibilité



Le forfait premium Porsche Design Acer Book RS (ordinateur portable i7, sac de voyage, souris) sera disponible en Amérique du Nord à partir de 1 999.99 Dollars.



Le Porsche Design Acer Book RS sera disponible en Amérique du Nord à partir de 1 399.99 Dollars.



La souris Porsche Design Acer Mouse RS sera disponible en Amérique du Nord à partir de 109.99 Dollars.



Le Porsche Design Acer Travelpack RS (tapis de souris, souris, pochette de transport et housse pour ordinateur portable) sera disponible en Amérique du Nord à partir de 329.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP