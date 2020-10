NVIDIA annulerait le lancement des RTX 3080 20 Go, RTX 3070 16 Go.



De nouveaux rapports circulant dans le système circulatoire de la rumeur affirment que NVIDIA est revenu sur ses plans de lancer des versions à plus forte capacité VRAM de sa RTX 3080 et de la (entre-temps, retardé) RTX 3070. Ces cartes ont été lancées avec une VRAM de 10 Go pour la RTX 3080 et de 8 Go pour la RTX 3070, et des rapports ont circulé dès l'annonce que des versions à double capacité seraient mises sur le marché quelques mois plus tard, en décembre de cette année. Videocardz, cependant, affirme que ces SKU de 20 et 16 Go, dont on parle depuis longtemps, ont maintenant été annulés par NVIDIA, qui a envoyé cette nouvelle à ses partenaires de l'AIB - et l'utilisation de ces SKU annulés, et non reportés, est superficielle.







Pour les cartes qui seront théoriquement expédiées en décembre, il s'agit en effet d'un petit préavis, mais il pourrait suffire aux partenaires de l'AIB d'alimenter tout leur silicium GA102-200 (RTX 3080) et GA104-400 (RTX 3070) vers les modèles déjà disponibles - si ce n'est déjà fait.



Ce rapport, affirme Videocardz, a été confirmé par deux de leurs sources, et arrive exactement le même jour où les spécifications de la série RX 6000 d'AMD ont fait l'objet d'une fuite. Il est probable que NVIDIA avait déjà connaissance des conceptions et des objectifs de performance de ses concurrents, cependant, ce qui pourrait être considéré comme une simple coïncidence.



L'une des sources des publications affirme que les rendements de la GDDR6X pourraient être la cause de l'annulation, mais cela n'aide pas à expliquer pourquoi la prétendue carte RTX 3070 de 16 Go (avec ses puces GDDR6) a également été annulée. N'oubliez pas : il s'agit de rumeurs sur des cartes qui n'ont jamais été annoncées par NVIDIA elle-même, alors prenez-les avec le niveau de scepticisme approprié.



TECHPOWERUP