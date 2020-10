EVGA lance le BIOS XOC pour la carte graphique GeForce RTX 3090 FTW3.



EVGA a publié aujourd'hui la version "XOC" du BIOS pour ses cartes graphiques GeForce RTX 3090 FTW3. La version du BIOS "XOC" est conçue à des fins d'"overclocking extrême", car elle augmente la limite de puissance de la carte de quelques watts supplémentaires. Cela permet aux overclockers d'utiliser la carte à son plein potentiel, de sorte que le cœur du GPU n'est pas limité par la puissance.



Pour faire fonctionner le BIOS XOC sur votre carte GPU GeForce RTX 3090 FTW3, vous devez disposer d'une solution de refroidissement adéquate et d'une alimentation électrique suffisante. Pour l'alimentation, EVGA recommande d'utiliser au moins une alimentation Gold de 850w+, au minimum. C'est un signe qui montre que le bios XOC augmentera considérablement la consommation d'énergie du système. Le BIOS XOC permet au GPU d'avoir une limite de puissance de 500 watts. Il est important de noter qu'EVGA ne garantit aucune augmentation de performance ou d'overclock lors de l'utilisation de cette mise à jour du BIOS.







Vous pouvez télécharger le BIOS EVGA XOC pour la carte graphique GeForce RTX 3090 FTW3 ici. Pour l'installer, dézippez le fichier, lancez Update.exe et, après la mise à jour, redémarrez votre PC. C'est le processus complet de mise à jour du BIOS. EVGA y télécharge à la fois le BIOS normal (pour que vous puissiez revenir en arrière) et le BIOS XOC. Soyez donc prudent dans le choix des bons fichiers.



Vous pouvez utiliser l'outil GPU-Z de TechPowerUp pour vérifier l'installation du BIOS.



TECHPOWERUP