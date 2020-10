Phison prépare le contrôleur SSD Next-Gen E18, plus de 7,38 Go/s de transferts séquentiels pour le segment client.



Phison a été le premier à commercialiser un contrôleur SSD NVMe de segment client PCI-Express gen 4.0, la série E16, qui lui a permis de gagner la conception de sacs auprès de plusieurs fabricants de SSD pour PC de jeu de bricolage. Pour ne pas se laisser distancer par les contrôleurs PCIe gen 4.0 de ses concurrents, tels que SMI, Marvell, Samsung, etc., qui offrent des performances supérieures à celles du E16, la société conçoit un contrôleur de nouvelle génération pour les SSD haute performance du segment client, sous la famille E18.







Grâce à ce contrôleur, TweakTown a accès aux premiers chiffres de performance d'un lecteur en production. La capture d'écran CrystalDiskMark montre que le taux de transfert séquentiel du lecteur est de 7381,21 Mo/s en lecture et de 7025,86 Mo/s en écriture séquentielle, ce qui place le E18 parmi les contrôleurs SSD PCIe gen 4.0 x4 NVMe les plus rapides qui soient.



TECHPOWERUP