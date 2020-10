THERMALTAKE nous propose un nouveau waterblock CPU : Le Pacific MX1 Plus.



Thermaltake a présenté aujourd'hui le Pacific MX1 Plus, un bloc d'eau pour CPU destiné aux installations de refroidissement de liquide de bricolage, qui ressemble beaucoup aux blocs de pompe AIO CLC, avec sa forme caractéristique de palet. Le bloc est doté d'un couvercle en acrylique avec un diffuseur de LED ARGB en silicone qui est parsemé de LED.











Le bloc utilise une tête ARGB standard à 3 broches pour son éclairage. L'entrée et la sortie sont situées vers le sommet central (raccords non inclus). Le matériau principal est du cuivre nickelé, avec une finition miroir au niveau de la plaque froide, et un réseau de micro-finisseurs de 0,15 mm pour la dissipation de la chaleur vers le liquide de refroidissement. Le bloc comprend également une diode thermique (2 broches).







Parmi les types de socles de CPU pris en charge figurent AM4, LGA1200, LGA115x et LGA2066. Le bloc pèse environ 670 g et mesure 93,4 mm x 93,4 mm x 52,2 mm (Lxlxh).



L'entreprise n'a pas révélé les prix.



