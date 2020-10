Silicon Motion lance les contrôleurs SSD NVMe PCIe 4.0.



Silicon Motion a récemment lancé trois nouveaux contrôleurs NVMe PCIe 4.0 pour des applications SSD performantes, grand public et de valeur. La nouvelle gamme de contrôleurs comprend le SM2264 pour les performances, le SM2267 pour les applications grand public et le SM2267XT pour les SSD sans DRAM.



Le contrôleur haut de gamme SM2264 à performances optimisées offre des vitesses allant jusqu'à 7 400 Mo/s en lecture séquentielle et 6 800 Mo/s en écriture séquentielle, ce qui le met en concurrence avec le contrôleur Phison E18 et les contrôleurs propriétaires de Samsung et Western Digital. Le contrôleur sera produit sur le nœud de 12 nm du TSMC et prend en charge 8 canaux NAND ainsi que la DRAM LPDDR4/DDR4.







Les contrôleurs SM2267 et SM2267XT, plus axés sur la valeur, offriront de solides performances rivalisant avec les SSD haut de gamme PCIe 3.0 NVMe. Les deux contrôleurs offrent tous deux des vitesses de lecture séquentielle de 3 900 Mo/s et des vitesses d'écriture séquentielle de 3 500 Mo/s avec prise en charge de 4 canaux NAND.



Ils seront tous deux fabriqués sur un nœud de 28 nm pour réduire les coûts et sont entrés en production de masse, la principale différence entre les deux contrôleurs étant l'exclusion du support DRAM sur le SM2267XT. Les produits grand public intégrant les nouveaux contrôleurs devraient être disponibles dans les prochains mois.



TECHPOWERUP