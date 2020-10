Pour les fans de la serie Game of Thrones, voici le jeu Game of Thrones Winter is Coming.



Ce jeu est un jeu Free2Play gratuit de STR, ou vous devrez gérer le royaume et effectuer diverses quêtes et missions en jeu.



Dans le jeu vous jouez un seigneur de Westeros, et vous devrez combattre ainsi que mettre un terme à la lutte entre les 7 Couronnes.



Consulter le jeu sur Steam CLIQUEZ ICI