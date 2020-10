MSI ajoute la souris de jeu Clutch GM20 Elite.



Une souris de jeu avec une fonction d'ajustement du poids qui vous permet de changer le poids en utilisant un total de trois poids, 5gx1 et 3gx2.







Il a une conception ergonomique exclusivement pour la main droite, et est doté d'un traitement antidérapant sur les deux faces. Le capteur de la souris utilise le PixArt PAW3309 avec un maximum de 6 400 dpi, et peut être réglé en 5 étapes de 400/800/1600/3200/6400 dpi avec l'interrupteur DPI.



En outre, les commutateurs à clic gauche et droit sont équipés de commutateurs OMRON qui ont une durabilité de clic de 20 millions de fois ou plus. L'interface est USB 2.0, le taux de rapport est de 1 000 Hz, le nombre de boutons est de 6, la molette de défilement et le logo du dragon, et la partie inférieure arrière est équipée d'une fonction d'éclairage compatible avec Mystic Light.



Le corps principal mesure 83,2 mm de largeur, 129,5 mm de profondeur, 41,2 mm de hauteur, pèse 98 ± 3 g (hors câbles et poids) et a une longueur de câble de 2 m. Le système d'exploitation supporté est Windows 10/8.1/8/7.



Pas de date ni de prix pour le moment.



