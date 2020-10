ASUS annonce la mise à jour du BIOS du support Zen3 pour les cartes mères AMD de la série 500.



ASUS a annoncé aujourd'hui les cartes mères de jeu Crosshair VIII Dark Hero, TUF Gaming X570 Pro (WiFi) et ROG Strix B550-XE Gaming WiFi-trois conçues pour les configurations de jeu et dotées des derniers processeurs d'architecture AMD Ryzen Zen 3. En plus des dernières cartes mères X570 et B550, toutes les cartes mères de la série ASUS 500 (X570, B550 et A520) sont prêtes pour les processeurs d'architecture AMD Ryzen Zen 3.







Crosshair ROG VIII DARK HERO



La plate-forme AMD X570 est dotée d'une connectivité PCI Express 4.0 étendue, adaptée aux dernières cartes graphiques et SSD. La bande passante importante du chipset nécessite une solution de refroidissement robuste pour assurer des performances durables, et ce défi est généralement relevé en associant un dissipateur de chaleur à un ventilateur intégré qui tourne à la demande. ROG Crosshair VIII Dark Hero est la première carte ASUS X570 à mettre en œuvre une conception de refroidissement entièrement passive, avec un dissipateur thermique de taille importante qui s'étend de la zone du chipset à l'espace entre les emplacements PCIe. La surface supplémentaire permet de garder les températures sous contrôle même lorsque la carte mère est chargée avec un équipement complet, ce qui constitue une base solide pour les passionnés de construction de PC.



L'alimentation électrique à bord a également été améliorée pour alimenter efficacement les processeurs AMD de la prochaine génération pour la prise AM4. Le VRM pour CPU comporte 16 étages de puissance TI (90 ampères) disposés selon une topologie en équipe qui est particulièrement apte à répondre aux transitoires de charge générés par les CPU multicœurs passant d'un état de charge à un autre.



Comme son nom l'indique, le Crosshair VIII Dark Hero bénéficie d'un subtil relooking esthétique par rapport aux cartes ROG X570 de première génération. Sa finition noire furtive offre un contraste saisissant avec l'éclairage à LED Aura RGB derrière le logo ROG sur le dissipateur thermique du chipset et le capot d'E/S, tandis qu'une plaque signalétique Dark Hero placée au milieu de la carte fait une déclaration audacieuse.



Les deux principaux emplacements PCIe 4.0 x16 sont renforcés par le design SafeSlot pour supporter les cartes graphiques lourdes. À côté, deux emplacements PCIe 4.0 x4 M.2 sont prêts pour les SSD NVMe les plus rapides du marché.



Le panneau arrière est tout aussi prêt pour un chargement complet. Une série de ports USB 3.2 Gen 2 (sept de type A, un de type C) sont disponibles pour les périphériques à haut débit, tandis que l'adaptateur Intel WiFi 6 AX200, les prises 2,5G et Gigabit Ethernet assurent la connectivité la plus rapide pour les jeux. Les fonctions audio sont assurées par le codec SupremeFX S1220, couplé à un convertisseur numérique-analogique ESS ES9023 pour les sorties en façade, offrant une sortie claire et nette en stéréo et en surround pour la musique et les jeux. Il y a également un connecteur USB 3.2 Gen 2 en façade pour accueillir le dernier châssis.



Crosshair VIII Dark Hero offre une gamme de fonctionnalités très appréciées des overclockers qui cherchent à pousser les puces à leur limite. Des boutons dédiés pour effacer les paramètres CMOS et activer le BIOS FlashBack se trouvent sur le bouclier d'E/S préinstallé pour donner aux utilisateurs le contrôle total de leur système.



Pour en savoir plus sur Crosshair VIII Dark Hero, veuillez consulter le guide d'achat Edge Up.



TUF Gaming X570-Pro (Wi-Fi)



La solution d'alimentation améliorée utilisée par TUF Gaming X570-Pro (WiFi) possède 12 + 2 étages de puissance DrMOS, un PCB à six couches, des prises ProCool, des composants TUF de qualité militaire et le Digi+ VRM pour assurer une durabilité maximale. Il offre des fonctions de refroidissement complètes, y compris des dissipateurs thermiques dédiés pour le chipset, le VRM et le slot M.2, ainsi que des têtes de ventilateur hybrides et le logiciel Fan Xpert 4.



Une connectivité étendue est assurée par les deux emplacements PCI Express 4.0 M.2 et les ports USB 3.2 Gen 2 Type-C (1x arrière, 1x avant) et Type-A. Conçue pour tirer le meilleur parti des jeux, cette carte mère intègre également les technologies Intel 2.5G Ethernet, Intel WiFi 6, Bluetooth 5.1, ainsi que les technologies TUF LANGuard et TurboLAN pour un meilleur rendement.



Un codec Realtek S1200A offre un son parfait avec un rapport signal/bruit (SNR) sans précédent de 108 dB pour la sortie de ligne stéréo et de 103 dB pour l'entrée de ligne. De plus, le microphone anti-bruit intégré de l'IA assure une communication vocale claire dans le jeu. Le système exclusif DTS Custom fournit des indications de position auditive via un casque stéréo pour donner aux joueurs un avantage supplémentaire pendant le jeu.



ROG Strix B550-XE Jeu WiFi



Le nouveau fleuron de la gamme de cartes mères B550, ROG Strix B550-XE Gaming, assure une puissance accrue grâce à ses 16 étages de puissance TI 90 ampères intégrés (identiques à ceux de ROG Crosshair VIII Dark Hero) pour piloter les processeurs d'architecture AMD Zen 3 actuels et futurs.



Le Strix B550-XE Gaming est doté d'un système de refroidissement complet comprenant des dissipateurs de chaleur VRM à refroidissement actif avec un caloduc de raccordement et un couvercle d'E/S intégré en aluminium, ainsi qu'un tampon thermique de haute qualité pour un meilleur transfert de chaleur. Il existe des dissipateurs thermiques dédiés pour les deux emplacements M.2, ainsi qu'une carte Hyper M.2 x16 Gen 4 avec un dissipateur thermique à couverture complète et un ventilateur intégré



De plus, le jeu Strix B550-XE comprend un Ethernet Intel 2,5G, un WiFi Intel 6 AX200, six emplacements M.2 (quatre sur la carte Hyper M.2 x16) et un BIOS FlashBack.



AMD Ryzen Zen 3-ready



Toutes les cartes mères de la série ASUS 500 (X570, B550 et A520) sont optimisées et prêtes pour les processeurs AMD Ryzen Zen 3. ASUS s'engage à fournir le meilleur support BIOS, et continuera à optimiser le BIOS pour offrir les meilleures performances et la meilleure expérience utilisateur.



Pour une liste complète, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :







