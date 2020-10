AMD Radeon RX 6000 Series : La gamme analysée !



Les cartes graphiques AMD de la série Radeon RX 6000, basées sur l'architecture graphique RDNA2, verront l'introduction des premières cartes graphiques DirectX 12 Ultimate de la société (avec des fonctionnalités telles que le raytracing en temps réel). Un rapport de VideoCardz fait la lumière sur les spécifications. Les puces "Navi 21" et "Navi 22" de 7 nm alimenteront le haut de gamme de la gamme. La pièce maîtresse est la Radeon RX 6900 XT, suivie par la RX 6800 XT et la RX 6800, toutes basées sur la "Navi 21". Elles sont suivies des RX 6700 XT et RX 6700, qui sont basées sur le silicium "Navi 22".







Le silicium du "Navi 21" comporte 80 unités de calcul RDNA2, soit 5 120 processeurs de flux. Le RX 6900 XT permet d'utiliser au maximum la puce, ce qui permet d'activer les 80 unités de calcul, et est appelé en interne "Navi 21 XTX". En outre, le RX 6900 XT dispose de 16 Go de mémoire GDDR6 sur une interface mémoire de 256 bits, et les horloges du moteur dépassent les 2,30 GHz.



Le prochain article de la gamme de produits AMD est la RX 6800 XT (Navi 21 XT), qui comprend 72 des 80 unités centrales, soit 4 608 processeurs de flux, la même configuration mémoire GDDR6 de 16 Go et 256 bits que le vaisseau amiral, tandis que ses horloges moteur atteignent 2,25 GHz.



Un cran en dessous du RX 6800 XT se trouve le RX 6800 (Navi 21 XL), qui réduit encore le "Navi 21", lui donnant 64 unités de calcul ou 4 096 processeurs de flux ; les mêmes 16 Go d'interface mémoire GDDR6 256 bits, et des horloges moteur jusqu'à 2,15 GHz. La RX 6900 XT, ainsi que la série RX 6800, seront annoncés dans le communiqué de presse du 28 octobre.



La prochaine puce conçue par AMD est le silicium "Navi 22" de 7 nm, qui comporte 40 unités de calcul. Sur le papier, ce nombre semble similaire à celui du "Navi 10", et il reste à voir s'il s'agit d'un re-badge ou d'un nouveau silicium basé sur le RDNA2.



La RX 6700 XT atteint le maximum de cette puce, avec 40 unités de calcul ou 2 560 processeurs de flux, tandis que le RX 6700 a moins d'unités de calcul (peut-être 36). Ce qui est intéressant dans ces deux cas, c'est leur configuration mémoire - 12 Go de GDDR6 192 bits.



VDEOCARDZ