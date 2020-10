Microsoft publie la mise à jour de Windows 10 Octobre 2020.



Microsoft a publié mardi dernier la mise à jour Windows 10 octobre 2020, la deuxième mise à jour majeure du système d'exploitation de l'année. Cette mise à jour se concentre sur l'amélioration de l'interface utilisateur, sans trop de changements sous le capot.



Elle prévoit une intégration plus étroite du navigateur web Edge avec Windows, où Alt+Tab permet de naviguer non seulement entre les fenêtres ouvertes mais aussi entre les onglets du navigateur web. Edge introduit également Collections, une fonctionnalité similaire à celle de Firefox Pocket, qui vous permet d'organiser et de sauvegarder facilement le contenu que vous trouvez sur le web.







Les mises à jour du menu Démarrer et de la barre des tâches permettent de supprimer l'arrière-plan carré "modern UI" dans la liste des applications. Les paramètres d'affichage incluent désormais le paramètre de taux de rafraîchissement. Windows intègre davantage le changement de contexte des périphériques 2-en-1 (entre les modes tablette et portable).



Les utilisateurs commerciaux bénéficient d'une gestion plus simple des appareils mobiles, d'une connexion biométrique Windows Hello améliorée et de Windows Defender Application Guard (WDAG), qui utilise l'isolation matérielle pour protéger les applications prises en charge telles que Edge et Office, en tirant parti de la virtualisation matérielle. Microsoft a commencé à publier la mise à jour Windows 10 octobre 2020 (gratuite pour les utilisateurs actuels de Windows 10), par le biais de Windows Update.



Une présentation vidéo de Microsoft suit (En anglais) : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP