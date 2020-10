TerraMaster lance le NAS F4-210 pour le stockage personnel dans le nuage.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants, notamment des périphériques de stockage en réseau (NAS), lance la version F4-210 de 1 Go, le même NAS à 4 baies pour le stockage personnel en nuage à un prix plus abordable. Le TerraMaster F4-210 n'est qu'une partie du prix d'un périphérique NAS basé sur Intel. Le F4-210 supporte jusqu'à 108 To de stockage et prend en charge les disques durs SATA de 3,5" et les disques durs et disques durs à semi-conducteurs SATA de 2,5".







Le TerraMaster F4-210 est parfait pour les utilisateurs qui recherchent une solution de stockage en nuage personnelle puissante sans investissement lourd. Ne coûtant que la moitié du prix d'un stockage NAS équivalent basé sur un processeur Intel x86 quadricœur, le F4-210 peut offrir des vitesses de lecture/écriture modestes allant jusqu'à 124 Mo/s avec deux disques durs WD Red de 4 To en RAID 0. Le F4-210 prend en charge divers services de cloud privé, notamment Google Drive, Dropbox et OneDrive.



Une série d'articles puissants



Grâce au TOS Application Center, les utilisateurs peuvent accéder à des applications utiles pour ajouter des fonctions au F4-210, ce qui en fait un puissant périphérique de stockage NAS pour les loisirs à domicile et l'utilisation dans les bureaux à domicile/petits bureaux (SOHO). Les utilisateurs peuvent accéder à des fonctions utiles et importantes telles que le stockage de fichiers, la gestion multimédia, la sauvegarde de données, la synchronisation dans le nuage, l'accès à distance, etc.



Conçu pour les applications de petits bureaux et de bureaux à domicile



Le F4-210 est le périphérique de stockage NAS idéal pour le stockage personnel en nuage dans les petites entreprises et les bureaux à domicile. Son processeur ARM V8 64 bits quadricœur efficace et performant en fait un stockage NAS idéal pour les petites entreprises, offrant une solution de gestion de données abordable pour votre famille, votre personnel ou vos amis.



La puissance du multimédia



Le TerraMaster F4-210 peut être transformé en un centre de divertissement doté de nombreuses fonctionnalités, où vous pouvez stocker des fichiers multimédia sur un seul et même NAS. Gérez toutes vos photos, musiques, vidéos et autres dans le F4-210. De plus, le centre d'applications TOS offre un large choix d'applications gratuites pour vous aider à sauvegarder, sécuriser ou synchroniser vos fichiers stockés afin de vous aider à gérer vos fichiers multimédia.



Assistance rapide avec garantie exclusive Worry-Free



Le TerraMaster F4-210 4-Bay NAS est couvert par une garantie exclusive de deux ans sans souci. En cas de défaillance matérielle, TerraMaster remplacera immédiatement le périphérique NAS. Les utilisateurs peuvent également bénéficier d'un service d'assistance clientèle de premier ordre avec une garantie de réponse rapide de 24 heures.



Prix :



Le TerraMaster F4-210 4-Bay NAS est disponible en modèles de 1 Go de RAM et 2 Go de RAM, maintenant disponibles sur TerraMaster.com et chez les revendeurs partenaires au prix de vente conseillé par le fabricant de 199.99 Dollars pour le modèle F4-210 (1 Go) et de 259.99 Dollars pour le modèle F4-210 (2 Go).



TECHPOWERUP