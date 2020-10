Alphacool nous propose des waterblocks pour les RTX3080/3090.



Aujourd'hui, Alphacool présente son dernier bloc de refroidissement pour le GPU RTX 3080 de NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition à pré-commander. La livraison devrait commencer à la Fin Du Mois d'Octobre 2020.











Ce refroidisseur couvre tous les composants nécessaires qui nécessitent un refroidissement. Cela comprend les convertisseurs de tension, la mémoire graphique et bien sûr le GPU. Tous les points chauds connus des cartes graphiques sont entièrement refroidis à l'eau.



Alphacool inclut des tampons thermiques spéciaux Ultra Soft de 1 mm d'épaisseur avec ce refroidisseur GPU. Comme leur nom l'indique, elles sont très souples et s'adaptent parfaitement aux composants à refroidir. Lorsque les coussins thermiques chauffent, leur consistance et leur comportement ressemblent plus à une pâte thermique qu'à un coussin thermique. Cela a bien sûr un effet positif sur la dissipation de la chaleur et est thermiquement bien supérieur aux coussins thermiques standard.







L'Alphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 3080 FE est livré avec une plaque arrière adaptée. Il n'est pas nécessaire de l'acheter séparément.



Comme tous les refroidisseurs Eisblock Aurora, ces modèles offrent un éclairage numérique RVB complet, parfois mieux connu sous le nom d'aRVB.



Données techniques :



- L x l x H 121,5 x 204,5 x 28,5 mm,

- Refroidisseur de matériau Cuivre nickelé,

- Matériau refroidisseur supérieur POM clair,

- Filets 4 x G1/4,

- Épaisseur des ailettes de refroidissement 0,6 mm,

- Eclairage LED RVB numérique,

- Connecteur d'alimentation LED RVB numérique 3 broches JST (adaptateur aRGB 5V 3 broches inclus),

- Alimentation LED RGB numérique 5V.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP